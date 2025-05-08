內地客熱捧 東壩研設「穿梭車」 羅淑佩：不能無限增交通 長遠推廣其他遠足徑分流

近期內地社交平台「小紅書」時有帖文推薦東壩，吸引大批旅客慕名而至「打卡」，以至該處交通繁忙。

指屬保護區 議員問管制交通

立法會議員林素蔚昨口頭質詢，稱東壩屬地質公園保護區，關注當局會否考慮實施交通管制，包括禁止的士進出或設人數上限。

五一遊人回落 羅稱秩序佳

文體旅局長羅淑佩回覆稱，政府各部門將「共同商討最合適的方法」，包括是否容許適切的穿梭車輛接載遊客及照顧居民需要。羅稱，自東壩成新興景點後，3月底最高峰每天4300名訪客，至上周內地五一黃金周稍微回落至每天3000多人，「旅客確實是多的，但秩序運作大致良好」。

新界東南議員李世榮建議當局引入電動觀光車，接載旅客往返。他引述警方稱，上周五（2日）有逾700輛的士進出東壩，稱引入觀光車能紓緩交通堵塞。

羅淑佩稱，大量的士駛入東壩或致「交通難以管制」，政府長遠會檢討是否仿效其他旅遊景點，引入預約制度，「並非景點有一個預約制度，畢竟那處是山徑，亦難去規管，但會否在預約交通工具方面，可以動一些腦筋呢？」

批發及零售界議員邵家輝亦提議，政府可增設電子平台，顯示各景點的實時旅客量，便利旅客規劃行程。羅淑佩說，製作電子平台「不是政府一方面的努力就可以」，亦需各個景點配合提供實時旅客量，當局亦需研究如何能準確量度郊野公園的旅客人數。

「不知小紅書旺多久」

方國珊籲先觀望

西貢區議員方國珊表示，警方上周在東壩實施車輛管制，分批安排車輛進出，形容分流措施「非常有效」。她稱「不知道小紅書會推銷多久旺多久」，認為政府可先觀望決定是否需「大刀闊斧」改變該處交通規劃，短期則可將專線小巴第9A號線的服務時間從周六日及公眾假期擴至平日，滿足市民所需。