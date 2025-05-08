兩年輸才長工 四成月入2萬至4萬

一成月入少於2萬

勞工及福利局長孫玉菡書面答覆議員黃國提問，指兩個就業掛鈎人才入境計劃、即一般就業政策及輸入內地人才計劃，2023/24及2024/25年度分別批出62,597宗及47,322宗申請。經一般就業政策來港人才有約七成、即44,372宗獲聘出任少於12個月的短期職位，餘下近三成屬長期職位。經輸入內地人才計劃來港者則有逾四成半、21,772宗獲批個案屬短期職位，餘下逾半屬長期職位。

當局稱，入境處未有備存經兩計劃來港任職短期職位者從事行業及薪酬數字。至於任職長工的人才，經一般就業政策來港的以從事旅遊業的人數最多；經輸入內地人才計劃來港者，則以從事商業和貿易的最多。

勞福局：工種職位異 不宜比較

據當局數字，經兩計劃來港任職長工的人才，月入以介乎於20,000至39,999元的最多，佔整體46%，其次為介乎於40,000至79,999元，佔整體約27%；月入20,000元以下的也有近6000人，佔整體約13%。當局稱每宗個案涉及的職位性質、種類及合約長短各有不同，因此薪酬水平存有差異， 不宜直接比較。