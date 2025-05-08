明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩年輸才長工 四成月入2萬至4萬

【明報專訊】兩個就業掛鈎人才入境計劃於近兩個年度共批出逾10萬申請，有逾4.3萬宗個案來港擔任長期職位，佔整體近四成。據當局數字，這批來港做長工的人才，有逾四成半月入介乎於2萬至4萬元以下，為數最多；有逾一成月入2萬元以下。勞福局稱每宗個案涉及的職位性質、種類及合約長短各有不同，故薪酬水平存有差異，不宜直接比較。

一成月入少於2萬

勞工及福利局長孫玉菡書面答覆議員黃國提問，指兩個就業掛鈎人才入境計劃、即一般就業政策及輸入內地人才計劃，2023/24及2024/25年度分別批出62,597宗及47,322宗申請。經一般就業政策來港人才有約七成、即44,372宗獲聘出任少於12個月的短期職位，餘下近三成屬長期職位。經輸入內地人才計劃來港者則有逾四成半、21,772宗獲批個案屬短期職位，餘下逾半屬長期職位。

當局稱，入境處未有備存經兩計劃來港任職短期職位者從事行業及薪酬數字。至於任職長工的人才，經一般就業政策來港的以從事旅遊業的人數最多；經輸入內地人才計劃來港者，則以從事商業和貿易的最多。

勞福局：工種職位異 不宜比較

據當局數字，經兩計劃來港任職長工的人才，月入以介乎於20,000至39,999元的最多，佔整體46%，其次為介乎於40,000至79,999元，佔整體約27%；月入20,000元以下的也有近6000人，佔整體約13%。當局稱每宗個案涉及的職位性質、種類及合約長短各有不同，因此薪酬水平存有差異， 不宜直接比較。

上 / 下一篇新聞

中美周六啟關稅會談「奠基礎」 何立峰瑞士晤貝森特 消息：談小額包裹、管制清單
中美周六啟關稅會談「奠基礎」 何立峰瑞士晤貝森特 消息：談小額包裹、管制清單
京：會談應美請求 特朗普：中方也想會面
京：會談應美請求 特朗普：中方也想會面
金監局中證監承諾盡力助受累企業
金監局中證監承諾盡力助受累企業
越南從華進口、對美出口 上月皆創疫後新高
越南從華進口、對美出口 上月皆創疫後新高
美關稅「助攻」 英國印度談判3年終達貿協
美關稅「助攻」 英國印度談判3年終達貿協
保護海港條例鬆綁 料建板道活化碼頭 本研憂填海面積大增 甯漢豪承諾不縮維港定義
保護海港條例鬆綁 料建板道活化碼頭 本研憂填海面積大增 甯漢豪承諾不縮維港定義
保護海港條例彭定康年代立例 吳秋北斥礙發展
保護海港條例彭定康年代立例 吳秋北斥礙發展
仁滙涉結業前仍收客 董事秘書被捕
仁滙涉結業前仍收客 董事秘書被捕
七旬夫婦疑燒炭亡 子探望揭發
七旬夫婦疑燒炭亡 子探望揭發
內地客熱捧 東壩研設「穿梭車」 羅淑佩：不能無限增交通 長遠推廣其他遠足徑分流
內地客熱捧 東壩研設「穿梭車」 羅淑佩：不能無限增交通 長遠推廣其他遠足徑分流
廉署新展廳置葛柏貪污數簿 機械手冲咖啡
廉署新展廳置葛柏貪污數簿 機械手冲咖啡
李家超中東團 參與內企中型為主
李家超中東團 參與內企中型為主
夏寶龍考察澳門 年內第二次
夏寶龍考察澳門 年內第二次
的士業函特首批打擊網約車不力
的士業函特首批打擊網約車不力
4月嬰疑被搖晃腦出血 伯娘涉虐兒被捕
4月嬰疑被搖晃腦出血 伯娘涉虐兒被捕
Tesla迎頭猛撼 鐵騎士重創不治
Tesla迎頭猛撼 鐵騎士重創不治
涉疏忽駕駛傷人 何君堯弟遭入稟索賠
涉疏忽駕駛傷人 何君堯弟遭入稟索賠
助蔡天鳳前夫潛逃案 控：被告報價租船證犯罪協議
助蔡天鳳前夫潛逃案 控：被告報價租船證犯罪協議
殺兄案 法醫：事主逾90傷口遭「過度殺害」
殺兄案 法醫：事主逾90傷口遭「過度殺害」
羅淑佩：啟德體育園主辦方會列視線受阻位
羅淑佩：啟德體育園主辦方會列視線受阻位
海關一個月截2.2億元私煙
海關一個月截2.2億元私煙
警三問南丫海難經過 海泰船長皆拒答 只提自身背景 沒言有否嘗試避開
警三問南丫海難經過 海泰船長皆拒答 只提自身背景 沒言有否嘗試避開
海泰有客促折返救援 南丫四船員歉稱「唔關我哋事」
海泰有客促折返救援 南丫四船員歉稱「唔關我哋事」
水上安全研討會 海事處稱增巡邏
水上安全研討會 海事處稱增巡邏
活在灣區：北上宅度假 特色酒店選擇多
活在灣區：北上宅度假 特色酒店選擇多
初創研超聲波無創導入藥物醫眼底病
初創研超聲波無創導入藥物醫眼底病
專攻超聲波技術 未來公布多種應用
專攻超聲波技術 未來公布多種應用
【Emily】上周公布諮詢 政府網未見資料 紅磡海濱規劃「補時」收意見
【Emily】上周公布諮詢 政府網未見資料 紅磡海濱規劃「補時」收意見
【Emily】3月香港行 歐陽萬成見過羅淑佩
【Emily】3月香港行 歐陽萬成見過羅淑佩
【Emily】戲院日預售排長龍 一度顯示等4小時
【Emily】戲院日預售排長龍 一度顯示等4小時
【Emily】鍾菜館伙社企推鮑魚龍蝦9款軟餐
【Emily】鍾菜館伙社企推鮑魚龍蝦9款軟餐
【Emily】港燈演練暴雨復電 政府跨部桌面演習
【Emily】港燈演練暴雨復電 政府跨部桌面演習