仁滙涉結業前仍收客 董事秘書被捕

提供母嬰檢查、嬰幼兒疫苗注射等服務的仁滙醫務集團上周突傳結業，海關昨採取行動，拘捕一名61歲男子及31歲女子，分別是公司董事及秘書，二人獲准保釋候查。根據公司註冊處資料，仁滙董事是朱靄風，公司秘書為關詠琛。

接1686宗舉報 涉款720萬

海關表示，過去6日聯絡約1400名舉報人了解個案詳情，指有關公司在懷疑結業前幾天仍繼續接受預繳式付款，及後未能兌現預繳服務，涉嫌違反「不當地接受付款」罪，即接受付款時沒有合理理由相信能在指定或合理時間內提供服務。根據法例，一旦罪成最高可罰款50萬元及監禁5年。

海關表示將繼續調查，包括涉案公司是否出現其他不尋常銷售活動，再決定會否拘捕其他人，並呼籲受影響消費者盡快向海關舉報。

截至昨午5時，海關與警方共接獲1686宗舉報，涉及總金額720萬元，每宗個案的預繳金額介乎350元至2.9萬元。而消委會截至昨午5時共接獲844宗投訴，涉及總金額為457.9萬元，最高金額的個案涉23,550元。

林順潮料其他機構願助事主打齊針

立法會選委界議員林順潮昨表示，相信會有其他醫療機構或醫生願意協助，提供餘下所需疫苗接種，特別是幫助受影響的內地兒童。林順潮擔任希瑪醫療主席兼行政總裁，他說集團會考慮以成本價為受影響兒童接種餘下所需疫苗，正研究相關成本、疫苗種類，以及疫苗數量是否足夠。他促請政府防止類似事件再發生，倡仿效「旅遊業賠償基金」，為跨境醫療服務提供強制或自願保險保障。