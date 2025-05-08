保護海港條例彭定康年代立例 吳秋北斥礙發展

特首行會批大型填海

狄志遠質疑「自審自決」

《保護海港條例》是由時任立法局議員陸恭蕙以私人條例草案於1997年6月27日通過後制定，並非政府提出的法案。不過，吳秋北昨日形容港督彭定康屬「千古罪人」，批評是由港英政府為特區政府埋下地雷，令青洲荃灣填海計劃、油塘灣填海計劃未能落實，東岸板道項目亦蹉跎10多年。

昨日不少議員「落單」提出各區填海項目。發展局長甯漢豪稱欣喜議員支持修例，指昨日議員踴躍「落單」，政府會「寫下了大家的訴求」，善用經拆牆鬆綁的機制，推動更多有利市民享受維港海濱的工程。

狄志遠表示，原則上同意當局為海港改善工程及非永久填海工程「拆牆鬆綁」，但對特首會同行政會議決定是否推翻推定的條文「有重大保留」，政府既是填海工程提議人，又是決策者，形成「自審自決」局面。

民政及青年事務局長麥美娟昨晚在社交媒體發文評論修例，指她2021年時任立法會議員時，曾以私人條例草案方式提出修訂《保護海港條例》，指現時政府的修例吸納她當時的建議，點讚發展局同事的努力。

法案委員會主席、建測規園界立法會議員謝偉銓建議，當局應設立項目整合審查機制，若短期內出現多個相似豁免申請，政府應主動審查是否屬分拆工程，必要時要求合併並啟動大型填海程序。