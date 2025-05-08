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越南從華進口、對美出口 上月皆創疫後新高

【明報專訊】當越南與美國展開貿易談判尋求削減美方貿易逆差，以及美方打擊中國商品經越南非法轉運美國（俗稱「洗產地」）之際，路透社周三（7日）報道，4月越南自中國的進口與越南對美國的出口雙雙達到新冠疫情後新高，顯示對美方而言美越貿易情况似乎繼續惡化，或增加越南在貿易談判爭取美方讓步的難度。

特朗普政府希望縮小與越南的貿易不平衡，計劃徵收高達46%的「對等關稅」。路透社引述越南統計總局最新數據，越南對美貿易順差截至今年4月的4個月同比擴大近25%。美國數據更顯示，僅3月份這一順差就超過135億美元（約1053億港元），創下單月新高。報道引述多名產業高層表示，越南的製造商正加快對美出口，以搶於潛在關稅上調前出貨。而根據越南海關數據，4月份對美出貨額超過120億美元（約936億港元），比去年同期增長34%，亦為疫情以來單月最高。美國海運碼頭營運商SSA Marine副總裁佩德森表示，越南深水港蓋梅港本月每周有26艘貨櫃船預約開往美國，高於每周平均的20至22艘，屬「歷史新高」。

蓋梅港本月每周26艘貨船預約赴美

與此同時，越南海關數據顯示，越南自中國的進口也在加速，4月份超過150億美元（約1170億港元），達疫情以來新高。

（路透社）

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅 關稅戰 中美貿易戰 洗產地 越南 對等關稅 貿易戰

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