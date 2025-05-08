越南從華進口、對美出口 上月皆創疫後新高

特朗普政府希望縮小與越南的貿易不平衡，計劃徵收高達46%的「對等關稅」。路透社引述越南統計總局最新數據，越南對美貿易順差截至今年4月的4個月同比擴大近25%。美國數據更顯示，僅3月份這一順差就超過135億美元（約1053億港元），創下單月新高。報道引述多名產業高層表示，越南的製造商正加快對美出口，以搶於潛在關稅上調前出貨。而根據越南海關數據，4月份對美出貨額超過120億美元（約936億港元），比去年同期增長34%，亦為疫情以來單月最高。美國海運碼頭營運商SSA Marine副總裁佩德森表示，越南深水港蓋梅港本月每周有26艘貨櫃船預約開往美國，高於每周平均的20至22艘，屬「歷史新高」。

蓋梅港本月每周26艘貨船預約赴美

與此同時，越南海關數據顯示，越南自中國的進口也在加速，4月份超過150億美元（約1170億港元），達疫情以來新高。

（路透社）

（關稅戰）