金監局中證監承諾盡力助受累企業

李雲澤表示，有關政策措施包括強化金融紓困，將融資協調工作機制擴展至全部外貿企業，推動銀行加快落實各項穩外貿政策，確保應貸盡貸應續盡續；加力穩定出口，支持發展專屬保險；助力擴大內銷，強化外貿企業出口轉內銷的融資保障，為外貿企業拓銷路打開空間，助力加快內外貿一體化。

強化金融紓困 增監管包容度

中國證監會主席吳清昨亦承諾，將繼續促進資本市場功能發揮，盡力幫助受影響企業應對美國關稅衝擊，包括進一步加大走訪幫扶、優化監管安排、支持轉型升級、強化多層次資本市場產品和服務支持。他說，對於受關稅政策影響較大的上市公司，在股權質押、再融資、募集資金使用等方面增強監管包容度，還將支持上市公司通過併購重組轉型升級，以及利用股、債、不動產投資信託基金（REITs）等多種工具融資，也鼓勵符合條件的境內企業依法依規赴境外上市，增強全球市場拓展能力。

「央視新聞」昨發布福建泉州德化縣陶瓷企業訪問報道，該縣是中國主要陶瓷生產和出口基地，60%以上產品銷往190多個國家和地區，美國市場佔比逾三分之一。該縣某陶瓷企業總經理鄭鵬飛說，他們拒絕美國進口商的降價承擔關稅要求，「忍讓不會有好結果」。

報道稱，4月廣交會有美國客商表示「孤立中國實際上是在孤立自己」，因為像陶瓷這類產品，除了中國也沒有其他具競爭力的供應商。報道亦稱，內銷、外貿雙管齊下，「創新與韌勁是中國企業破局的底氣所在」。

（關稅戰）