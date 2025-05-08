明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

金監局中證監承諾盡力助受累企業

【明報專訊】國務院新聞辦公室昨舉行「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」發布會，在當前外部衝擊影響加大的背景下，中國金融監管機構承諾幫助受關稅影響較大經營困難企業。中國金融監管總局長李雲澤表示，將制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，對受關稅影響較大、經營暫時困難的市場主體，一企一策提供精準服務。

李雲澤表示，有關政策措施包括強化金融紓困，將融資協調工作機制擴展至全部外貿企業，推動銀行加快落實各項穩外貿政策，確保應貸盡貸應續盡續；加力穩定出口，支持發展專屬保險；助力擴大內銷，強化外貿企業出口轉內銷的融資保障，為外貿企業拓銷路打開空間，助力加快內外貿一體化。

強化金融紓困 增監管包容度

中國證監會主席吳清昨亦承諾，將繼續促進資本市場功能發揮，盡力幫助受影響企業應對美國關稅衝擊，包括進一步加大走訪幫扶、優化監管安排、支持轉型升級、強化多層次資本市場產品和服務支持。他說，對於受關稅政策影響較大的上市公司，在股權質押、再融資、募集資金使用等方面增強監管包容度，還將支持上市公司通過併購重組轉型升級，以及利用股、債、不動產投資信託基金（REITs）等多種工具融資，也鼓勵符合條件的境內企業依法依規赴境外上市，增強全球市場拓展能力。

「央視新聞」昨發布福建泉州德化縣陶瓷企業訪問報道，該縣是中國主要陶瓷生產和出口基地，60%以上產品銷往190多個國家和地區，美國市場佔比逾三分之一。該縣某陶瓷企業總經理鄭鵬飛說，他們拒絕美國進口商的降價承擔關稅要求，「忍讓不會有好結果」。

報道稱，4月廣交會有美國客商表示「孤立中國實際上是在孤立自己」，因為像陶瓷這類產品，除了中國也沒有其他具競爭力的供應商。報道亦稱，內銷、外貿雙管齊下，「創新與韌勁是中國企業破局的底氣所在」。

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅戰 金融 貨幣 發布會 國新辦

上 / 下一篇新聞

中美周六啟關稅會談「奠基礎」 何立峰瑞士晤貝森特 消息：談小額包裹、管制清單
中美周六啟關稅會談「奠基礎」 何立峰瑞士晤貝森特 消息：談小額包裹、管制清單
京：會談應美請求 特朗普：中方也想會面
京：會談應美請求 特朗普：中方也想會面
越南從華進口、對美出口 上月皆創疫後新高
越南從華進口、對美出口 上月皆創疫後新高
美關稅「助攻」 英國印度談判3年終達貿協
美關稅「助攻」 英國印度談判3年終達貿協
保護海港條例鬆綁 料建板道活化碼頭 本研憂填海面積大增 甯漢豪承諾不縮維港定義
保護海港條例鬆綁 料建板道活化碼頭 本研憂填海面積大增 甯漢豪承諾不縮維港定義
保護海港條例彭定康年代立例 吳秋北斥礙發展
保護海港條例彭定康年代立例 吳秋北斥礙發展
仁滙涉結業前仍收客 董事秘書被捕
仁滙涉結業前仍收客 董事秘書被捕
兩年輸才長工 四成月入2萬至4萬
兩年輸才長工 四成月入2萬至4萬
七旬夫婦疑燒炭亡 子探望揭發
七旬夫婦疑燒炭亡 子探望揭發
內地客熱捧 東壩研設「穿梭車」 羅淑佩：不能無限增交通 長遠推廣其他遠足徑分流
內地客熱捧 東壩研設「穿梭車」 羅淑佩：不能無限增交通 長遠推廣其他遠足徑分流
廉署新展廳置葛柏貪污數簿 機械手冲咖啡
廉署新展廳置葛柏貪污數簿 機械手冲咖啡
李家超中東團 參與內企中型為主
李家超中東團 參與內企中型為主
夏寶龍考察澳門 年內第二次
夏寶龍考察澳門 年內第二次
的士業函特首批打擊網約車不力
的士業函特首批打擊網約車不力
4月嬰疑被搖晃腦出血 伯娘涉虐兒被捕
4月嬰疑被搖晃腦出血 伯娘涉虐兒被捕
Tesla迎頭猛撼 鐵騎士重創不治
Tesla迎頭猛撼 鐵騎士重創不治
涉疏忽駕駛傷人 何君堯弟遭入稟索賠
涉疏忽駕駛傷人 何君堯弟遭入稟索賠
助蔡天鳳前夫潛逃案 控：被告報價租船證犯罪協議
助蔡天鳳前夫潛逃案 控：被告報價租船證犯罪協議
殺兄案 法醫：事主逾90傷口遭「過度殺害」
殺兄案 法醫：事主逾90傷口遭「過度殺害」
羅淑佩：啟德體育園主辦方會列視線受阻位
羅淑佩：啟德體育園主辦方會列視線受阻位
海關一個月截2.2億元私煙
海關一個月截2.2億元私煙
警三問南丫海難經過 海泰船長皆拒答 只提自身背景 沒言有否嘗試避開
警三問南丫海難經過 海泰船長皆拒答 只提自身背景 沒言有否嘗試避開
海泰有客促折返救援 南丫四船員歉稱「唔關我哋事」
海泰有客促折返救援 南丫四船員歉稱「唔關我哋事」
水上安全研討會 海事處稱增巡邏
水上安全研討會 海事處稱增巡邏
活在灣區：北上宅度假 特色酒店選擇多
活在灣區：北上宅度假 特色酒店選擇多
初創研超聲波無創導入藥物醫眼底病
初創研超聲波無創導入藥物醫眼底病
專攻超聲波技術 未來公布多種應用
專攻超聲波技術 未來公布多種應用
【Emily】上周公布諮詢 政府網未見資料 紅磡海濱規劃「補時」收意見
【Emily】上周公布諮詢 政府網未見資料 紅磡海濱規劃「補時」收意見
【Emily】3月香港行 歐陽萬成見過羅淑佩
【Emily】3月香港行 歐陽萬成見過羅淑佩
【Emily】戲院日預售排長龍 一度顯示等4小時
【Emily】戲院日預售排長龍 一度顯示等4小時
【Emily】鍾菜館伙社企推鮑魚龍蝦9款軟餐
【Emily】鍾菜館伙社企推鮑魚龍蝦9款軟餐
【Emily】港燈演練暴雨復電 政府跨部桌面演習
【Emily】港燈演練暴雨復電 政府跨部桌面演習