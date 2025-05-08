中美周六啟關稅會談「奠基礎」 何立峰瑞士晤貝森特 消息：談小額包裹、管制清單

商務部：倘續脅迫訛詐 絕不答應

中國外交部昨日上午宣布，副總理何立峰受瑞士政府邀請訪瑞期間，作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美財長貝森特舉行會談。外交部也表示，「這次的會談是應美方的請求舉行」（見另稿）。

中國商務部新聞發言人昨亦就中美經貿高層會談答記者稱，中方認真評估了美方信息。「在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。」發言人強調，美國應拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，如果說一套做一套甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義尋求達成任何協議。

貝森特：討論緩和局勢非大貿協

貝森特周二接受霍士新聞（Fox News）採訪稱，雙方將在周六和周日會談，為今後談判奠定基礎。他預計，雙方將討論緩和局勢而不是大的貿易協議，「我們需要緩和局勢，然後才能向前邁進」。貝森特在一份聲明稱，期待富有成效的討論，以期「重新平衡」國際經濟體系，更好服務於美國的利益。

路透社昨報道，貝森特周三稱，將於周六啟動的與中方官員就貿易問題會晤，屬「談判」性質，並稱白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）將不會與他本人及美國貿易代表格里爾一起參與在瑞士的討論。

路透社亦引述消息人士稱，預料雙方就降低關稅展開一系列協商。除關稅外，雙方團隊還討論取消特定產品關稅、美國取消中國的小額包裹豁免機制政策及美國的出口管制清單等。

路透社引述消息人士稱，預料雙方就降低關稅展開一系列協商。除關稅外，雙方團隊還討論取消特定產品關稅、美國取消中國的小額包裹豁免機制（De Minimis）政策及美國的出口管制清單等。

分析稱或只漫長曲折過程之始

若能成事，這將成為中美高官自今年3月以來的首次會晤。BBC中文網引述經濟學人智庫（EIU）首席亞洲經濟學家馬志昂（Nick Marro）稱，會談是個好兆頭，但很可能只是一個「漫長而曲折過程的開始」，因雙邊經濟糾紛不僅關乎關稅，還包括中國的經濟失衡、美國的出口管制等議題的緊張局面。「任何暗示局勢緩和的舉措都屬積極，但我們在相當長的一段時間內仍難以擺脫當前困境。」

ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，目前尚不清楚中美哪國政府擁有更有利的談判地位，雙方似乎都略微軟化立場以便開始對話，故談判將在中立地帶瑞士而非美國或中國境內舉行。他認為，考慮到美國減少貿易逆差的主要目標，達成某種「大交易」仍非常困難，短期內實現這一目標的唯一途徑似乎是美國取消對高科技出口的限制，鑑於戰略考量這不太可能實現。

宋林預計，隨着談判進行，關稅可能回落至最初的「解放日」（4月2日）水平，約為60%，與特朗普競選時計劃一致。雖然仍會阻擋很多貿易，這一水平也能讓進口商以「較小的痛苦」購買那些無法替代的產品。而且若關稅降級，將略微改善中國經濟前景。

（綜合報道）

（關稅戰）

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