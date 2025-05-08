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活在灣區：北上宅度假 特色酒店選擇多

【明報專訊】勞動節及佛誕假期過後，打工仔要待至6月底方再有「請1日放多日」的自製長假機會。若不打算動用年假，仍可趁周末北上宅度假（Staycation）為自己充電。內地不乏具特色的度假酒店選擇，部分更屬知名國際連鎖酒店旗下，此類酒店的周末房價可較本港分店低逾千元，如能以「抵價」入住，周末度假自然更盡興。

明報記者 劉敬華

剛過去的「五一」及佛誕假期，打工仔只要請5月2日一日假，便可「請1日放5日」，下一次自製長假的機會要待至「七一」假期，屆時打工仔只要請6月30日一天假，便可由6月28日周六起連續放4天假。意味未來接近兩個月，要自製長假只可動用自身年假，若不想於上半年使用年假，但又想快閃出遊，可以考慮利用周末假期北上Staycation，悠閒地於內地酒店「充電」。

海泉灣帆酒店 包浸溫泉

內地特色度假酒店選擇眾多，賣點可以是具「打卡」的海景、設親子樂園，又或是溫泉酒店等。如珠海海泉灣帆酒店便是其中之一，酒店住客可以享受海泉灣度假區內的玩樂配套設施，目前於網上旅遊平台預訂該酒店房，房價大多包早餐及使用溫泉，參考昨日Trip.com搜尋於5月24日，雙人入住該酒店豪華大牀房一晚，最低房價約1093港元（見表），房價包括兩份早餐、雙人海洋溫泉無限次暢玩，以及免費園區內電瓶車定點接送服務。

留意房價是否包樂園套票

又如珠海長隆飛船酒店，賣點當然是毗鄰同一集團旗下的樂園，惟網上訂房時要留意所選房價，是否包括飛船樂園套票，如5月24日雙人入住該酒店，據Trip.com昨日的搜尋結果，飛船雙牀房最低房價為1286港元，當中並未包括樂園門票，同一房型包2天1晚雙人無限暢玩飛船樂園套票的房價則為1393港元，兩者相差大約107港元，較自行於網上購買樂園套票便宜，基於網上購買珠海長隆飛船樂園的周末雙人票票價可逾500港元，如Klook推出的1日票，5月24日或25日入園的標準票價為363港元，而非內地用戶雙人票價格則為508港元。

國際酒店 房價較港廉宜

除了內地品牌酒店外，還可以考慮選擇於內地的知名國際連鎖酒店，如瑰麗酒店、四季酒店、文華東方及W酒店等，均於內地設有分店，且房價往往可較同一品牌旗下的本港分店廉宜逾千元。以文華東方為例，昨日以Google搜尋5月24日雙人入住香港文華東方酒店一晚的房價，各大旅遊平台的最低雙人房價均逾4000港元，而據Trip.com昨日搜尋結果，廣州文華東方酒店雙人房價約由1670港元起，即較本港同品牌酒店便宜逾2000港元。若能花時間於網上格價，更有機會捕捉到個別旅遊平台不時推出的限時優惠價，以更抵價格入住內地五星級酒店，續以廣州文華東方酒店為例，昨日Agoda網站推出的5月24日雙人入住該酒店高級特大房的優惠價，便可低至1252港元。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 北上度假酒店

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