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議員守則懲罰採5級制 最嚴重DQ 談婚外情違規否 梁君彥：倘同議助有染「中」的機會多點

【明報專訊】立法會提出制訂《立法會議員守則》，訂立議員職務及行為操守的框架，並升格成立「立法會監察委員會」，當收到「具名投訴」指控議員不當便可調查，並訂立約五級制的懲罰機制，由書面警告至撤銷議員資格（DQ）不等。立法會早前爆出議員與助理「婚外情」傳聞，立法會主席梁君彥說，婚外情涉及私生活，是否涉及違反操守及會否介入，會由監察委員會按個案決定，但他補充道：「如果你（議員）同助理有事呢？『中』的機會會多點，因為助理是我們（立法會）付人工的。」

梁君彥早前向議員簡介草擬中的新守則，他重申，守則是綜合目前《議事規則》已有的條款及處分、法律上列明的議員職責、中央對議員的期望等，輯成「天書」寫得清清楚楚，讓有志參選新一屆立法會的人了解議員的行為標準，他稱新守則並沒有「很有震撼性」的條文，期望新一屆議員可參照守則行事，自我改善、自我提升，「不想太多負面消息出現影響立法會」。他預告本月中秘書處會提供守則文本，然後由相關委員會審議，由於涉及扣薪等條文要修例，將爭取7月在大會通過守則及修例。

監察委員會處理投訴

調查保密 結果公開

守則大概分5個章節（見表），並更細緻列出各項違反行為操守的罰則，立法會原有的「議員個人利益監察委員會」升格為「立法會監察委員會」，由委員會處理針對議員的具名投訴，而會議及調查過程會保密，以保障各方，調查結果則會公開。

至於什麼類型投訴屬違反守則？梁君彥舉例，如果有人拍攝到議員衝紅燈過馬路，涉及刑事或違法行為的投訴，會交給相關部門執法，有裁決後立法會才跟進，但涉及操守及失職的投訴，如果有證據，委員會可成立3人小組調查。

至於婚外情是否屬不當，梁君彥說要由13人組成的委員會決定是否處理，他指涉及婚外情也要講證據及對議員公道，若各方否認，「帶老婆來，也說他沒有（婚外情）」，便難以成立。不過，他其後補充，如果議員與議員助理有婚外情，涉及的是公帑問題，議員違守則「中」的機會大一點，但具體個案由委員會裁決。

守則將明確列出會設立調查及處分機制，賦權立法會向行為不當的議員，按事件嚴重程度施以不同等級處分，輕則口頭警告，也可以處分停職扣薪；如果委員會認為屬嚴重個案，影響立法會形象及議員的誠信，委員會可向大會提出動議譴責及表決是否DQ。

不設KPI 不想議員只為滿足標準

梁君彥指出，守則屬「框架」性質，提出議員應有的職責，比如議員首要職責是開會及審議法案等，會議時間便應該開會，而非出席其他團體的活動擔任主禮嘉賓、午餐會等。政府指明區議員要出席八成的會議，並設一系列的關鍵績效指標（KPI），例如必須開設議辦，但梁君彥說，立法會的守則不會有這類KPI，指若訂KPI或有人只想方法滿足標準，無真真正正做議員的工作，而守則是提醒議員做好應有職責。

相關字詞﹕立法會主席 梁君彥 議員利益申報 立法會議員操守 婚外情 立法會議員守則

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