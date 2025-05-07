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港聞二

海濱委會商紅磡海濱發展 委員憂單一地標高廈營運難

【明報專訊】發展局早前公布活化紅磡站周邊和海濱一帶用地建議，包括擬建一高約230米的地標式大樓，並在海濱興建遊艇停泊設施等，並展開公眾諮詢。海濱事務委員會昨討論有關建議，有委員提出政府應保留規劃的彈性，舉例單一高廈營運困難；另有委員質疑局方未關注環境可持續性，籲用綠色建材。與會的發展局長甯漢豪回應時稱，當局為目前計劃「計過數」，認為能運用市場力量，但若社會希望融合其他元素，當局會糅合後再落實，以確保符合成本效益。

甯漢豪稱「計過數」 能運用市場力量

香港地產建設商會代表委員吳家達指出，現有初步規劃雖包含土地用途及分佈，但由概念設計行到最後經營，市場供求會有轉變。他建議當局規劃機制中保留彈性，又指地標建築不應以高度為主，而應同時考慮經濟效益及營運適用性。

環團關注綠色空間不足 遊艇高碳

部分環團代表關注規劃的環境可持續性，長春社代表委員鍾姍姍指出，當局僅關注規劃的社會和經濟可持續性，而欠缺對環境可持續性的關注，強調規劃中僅有的綠色空間不足，認為可參考本港大學研究的綠色建築物；她籲政府應思考可否在該建築中達至零碳。香港地球之友代表委員王卓粵亦提及，遊艇是碳足迹較高活動，建議當局引入並鼓勵使用氫氣、風力等綠色能源。

油尖旺區議會昨亦討論相關建議，發展局代表稱公眾享用暢通海濱是當局的首要考慮因素，會確保規劃的設施不阻礙行人，並會進一步研究營運模式和水質管理。對於遊艇停泊處，局方表示未來會再詳細研究階段確定遊艇泊位數量、尺寸等，也會考慮遊艇、帆船甚至其他船的需要，透露已有規劃在陸地上興建簡單的船舶維修點、洗手間甚至浴室等設施配套。

會上有區議員擔憂泊車位不足，發展局代表回應稱，會保留翻新現有一個容納約900輛車的多層停車場，另新增約900至1000個泊車位。另外，當局稱會尋找合適位置供旅遊巴停泊及落客。

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