仁滙疑結業1607宗舉報 特首促檢討規管預繳消費

消委接773投訴 涉款逾400萬

截至昨午5時，消委會共接獲773宗有關仁滙懷疑結業的投訴，涉款額共逾425.7萬元，當中涉及最高金額的個案為23,550元，每宗個案平均金額為5508元。不過，消委會稱仍未能聯絡仁滙。有與仁滙合作的醫生向本報稱，曾收到仁滙董事朱靄風自稱抱恙住院，但至昨日朱未再主動聯絡。

政府跨部門專責小組跟進

李家超昨表示，政府已即時成立跨部門專責小組跟進，警方和海關將調查事件，追究法律責任。他特別提及預繳式消費規管，稱目前《私營醫療機構條例》規管醫療機構安全性，而預繳式消費則受合約約束，將檢討現行法律是否充足。消委會昨稱，歡迎政府研究考慮設立法定冷靜期的可行性，並會全力配合商經局的研究工作。

鄧家彪稱規管應「早幾年做快啲」

形容政府立法形式監管全面進取

工聯會立法會議員鄧家彪向本報表示，李家超就仁滙事件提出研究規管預繳式消費，顯示政府擬以立法形式全面規管預繳式消費，而非僅規管個別行業，形容是「較預期更全面、進取」。他提到「政府早幾年係可以做快啲（規管）」，指2015、16年時，美容、健身等常用預繳式消費為主要銷售方式的行業僱員有共識設置冷靜期，惟現時服務業恢復不如預期，料業內會憂慮前景較不理想，但正因預繳式消費問題屢見不鮮，應即時重視。

鄧家彪希望政府今年內諮詢立法會，並在本屆政府內擬好草案，交立會審議。他亦希望能一次過引入強制冷靜期、限制合約期限等，認為分階段落實或令商界及市場更難適應，又建議根據金額分級規定冷靜期長短，金額愈高時間愈長，亦應規定商戶推出預繳式消費時，須允許消費者單次消費。