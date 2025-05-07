消委總幹事黃鳳嫺約滿離任 空缺遴選未完 副手署任

黃鳳嫺出任消委會總幹事逾12年，近年先後處理過多宗備受關注的消費爭議，包括球星美斯缺陣、農夫山泉評分、舒適堡結業等。黃回顧總幹事職涯時表示，有幸領導消委會全力保障消費者權益實屬一大緣分，任內與各持份者，特別是消委會團隊緊密合作，積極倡導多項政策並應對各種挑戰，形容該段沉浸式經歷不僅讓她為這項重要使命作出貢獻，同時也是一次寶貴的個人學習過程，讓她從一個普通消費者蛻變為一個精明消費者，使每一天都充滿意義和成就感。

丘應樺感謝多年推動消費權益

商務及經濟發展局長丘應樺感謝黃鳳嫺多年來積極推動及保障消費者權益，稱在她的領導下，消委會一直致力維護消費者權益，亦與時並進，包括因應網上購物日趨普及，加強宣傳教育以保障消費者權益，並協助年長消費者提升自我保護能力，祝願她日後繼續在不同領域發揮所長。

消委會昨公布黃鳳嫺昨日約滿後離任，指黃鳳嫺一直致力促進及保障消費者權益，近年更帶領消委會全面數碼化，令消委會在數碼經濟時代能夠與時並進，黃亦出任國際消費者聯會董事會副主席，積極推動全球消費者保障活動。消委會主席陳錦榮感謝黃鳳嫺對消委會重大貢獻，指黃多年一直盡心盡力服務消委會及市民，建樹良多。

過去3任無縫交接

消委會去年12月在官網刊登總幹事招聘廣告，至昨日仍未公布遴選結果。翻查資料，消委會過去3任總幹事任期均無縫交接，未見有署任安排，例如第二任總幹事陳黃穗於2007年3月31日卸任，時任副總幹事劉燕卿翌日接任總幹事；劉於2012年11月15日卸任，黃鳳嫺亦在翌日接任。