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六旬棚工地盤5樓墮斃 檢安全帶 掛尼龍網出事 工權會：年半6宗棚架意外6死

【明報專訊】粉嶺安全街8號一個興建中地盤昨午發生致命工業意外，六旬搭棚男工從5樓外牆棚架墮下，昏迷送院，搶救後證實不治，案件列工業意外。勞工處表示，事主當時正在大廈外牆的竹棚架上懸掛尼龍網，處方已下令承建商暫時停工，停止大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用該竹棚架，直至當局信納承建商已採取適當措施消除有關危害，才可復工。

鄰居稱死者獨居 「身形好弗」

昨午2時許，警方接獲報案指一名工人在粉嶺安全街對開倒地昏迷。62歲姓唐事主由救護車送往北區醫院搶救，其後證實不治。警方初步調查相信事主在地盤外牆搭建棚架時，意外失足從約5層樓高的位置墮下，案件列工業意外送院時死亡。

現場消息稱，事主倒臥地盤與隔鄰大廈之間天井位置，現場發現安全帶及安全帽，事發經過仍有待調查。

據了解，死者獨居於慈雲山一單位，昨晚單位外掛上一條白毛巾。有鄰居說死者從事搭棚工作，身形「好弗」，其妻子早逝，子女已出身並且遷出。

勞處下令停工 發展商發恩恤金

涉事地盤為佳明集團旗下業務，佳明集團回應本報查詢稱，集團對意外非常難過，並向死者家屬致以深切慰問。死者為地盤分判商的工人，集團將嚴肅跟進事件，由於事件仍在調查，集團不便透露細節，將全力配合執法部門及部門的調查。集團將即時為死者家屬提供恩恤金，亦向死者家屬提供適切協助。

翻查資料，佳明集團2020年以約1.88億元購入粉嶺安全街8號地皮，項目佔地19,088平方呎，至2023年2月獲屋宇署批准興建一幢9層高（另設一層地庫）數據中心，涉及總樓面約9.6萬方呎。

工權會促業界盡快檢討工作程序

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨到場了解，稱2024年1月至今本港已發生最少6宗涉及棚架的嚴重意外，造成6死14傷，反映問題非常嚴重。她促業界盡快檢討工作程序，找出意外原因。

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