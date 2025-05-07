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港聞二

全球繁榮峰會講者美減歐增 葉劉：民間外交，長期主辦

【明報專訊】中美關係不穩下，連續第二年籌辦國際峰會的行政會議召集人葉劉淑儀昨稱，民間外交工作需要長期做，舉例內地智庫也長期與美方交流及學者互訪，香港應扮演國際交流合作角色，她創辦的匯賢智庫將「長期主辦」全球繁榮峰會。她表示，去年峰會較多美國講者，今年歐洲商務協會加入協辦，她認同中美博弈下歐洲角色重要，今年也多了歐洲、包括英國的講者。

特朗普稱中國有人接觸

葉劉：押後訪美免招誤會

早前押後訪美的葉太又說，考慮到立法工作及進入選舉季節，今年訪美難再成行。她表示，先前美國總統特朗普說中國有人接觸美方，她和代表總商會參與訪問團的行會成員林健鋒不想被誤會，故決定押後行程。

貿戰環節 邀前歐盟官

今年峰會於本月19至21日舉行，圍繞航天科技、人工智能、貿易戰、氣候變化及香港橋樑角色為主題，其中討論貿易戰的環節邀請前歐盟駐世貿團長John Clarke等出席，主題演講則有中國前駐歐盟及日內瓦大使吳海龍，講者名單上美國前官員稍減，僅有前駐文萊大使、美中貿易全國委員會前總裁艾倫任講者。

唐偉康參與閉門會議

峰會本月21日應世界經濟論壇（WEF）邀請舉辦閉門圓桌會議，討論經濟及貿易安全。被問及是否美國前官員不來或減少邀請，葉太昨在峰會傳媒茶敘稱絕對不是，並透露兩名美國前駐港總領事唐偉康及史墨客繼續來港參與峰會，前者會參與閉門圓桌會議。

葉太稱，關稅戰突顯香港是多邊貿易的良好參與者以至其自由港地位，形容是香港的「道德高地」。她說，貿易戰影響全球貿易，香港對美直接出口雖佔1%至2%，但中國輸美受影響，香港同受影響，包括物流、客運、船務等，但相關行業均正調整。她又說，一旦美國啟動要求中國企業退市，相信很多企業會考慮遷至香港。

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