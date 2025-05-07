被問旅客承載力 羅淑佩：不擔心

長遠考慮東壩引入觀光車

議員李世榮問及當局會否考慮在東壩引入觀光電動車，以及將現時往返北潭涌至東壩的專線小巴路線擴至西貢市中心。羅淑佩認為，長遠需考慮引入觀光車或限制車輛進入東壩，但西貢市中心道路和停車位少，憂慮塞車問題將蔓延至市中心，相信旅遊事務署及運輸署需認真檢視；不過她同意若有方法將旅客帶到市中心，會對當區商機帶來正面影響。

議員陳勇關注當局會否考慮推出「紅綠燈計劃」，讓旅客得知景點人流量。羅淑佩稱若有手機應用程式，可放入相關資訊，但當局希望鼓勵旅客「錯峰出行」，以黃金周為例，即使有紅綠燈計劃，相信大部分情况是紅燈，「幫助未必係咁大」。議員陸瀚民則關注中環摩天輪及山頂纜車等景點在黃金周期間排長龍，建議當局考慮透過科技提供手機預約及排隊安排；羅淑佩稱當局會檢視相關建議，但需要不同景點及持份者合作。

被問景點工作組進展

「成熟一項推一項」

政府去年成立「發展旅遊熱點工作組」，由副政務司長卓永興任組長，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。議員陳紹雄關注工作組進展，羅淑佩稱工作組未來數月會陸續推出新熱點，「成熟一項我哋推一項」，但具體細節留待卓交代。

另外，旅發局早前預計今年上半年推出新一期「幻彩詠香江」，議員黃俊碩及姚柏良關注進展。旅發局總幹事程鼎一回應稱現時處於評核階段，並正了解不同投標公司的設計及特色，有進一步資料會交代；羅淑佩則說會讓旅遊業界最先知道何時推出。