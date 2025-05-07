稱黃金周現新旅遊模式 李家超促部門總結經驗再匯報

內地客增兩成 非內地客增三成

李家超昨日出席行政會議前見記者提到，今次五一內地旅客按年增20%、非內地旅客增30%。他認為需總結經驗改善各環節，包括利用科技監察人流，網上提供人流和輪候資訊，提供手機或網上預約排隊時間等。針對旅客新的旅遊模式和喜好，他稱要蒐集和分析資料，開發新旅遊配套服務，政府會與業界共同開拓新旅遊服務，除將熱門景點人流分流，更可通過提升新旅遊模式的配套和經濟元素，帶來新體驗和更多經濟效益。

談「特種兵」：要有歡迎的心

對於部分旅客以「特種兵」方式旅遊，晚上不住酒店、選在快餐店過夜，李說大家要有「一種歡迎旅客的心」，歡迎各種旅客，有高端、也有些非高端，若只歡迎某一類，對香港形象不好。

學者倡徵費「篩走」低消費客

業界：待客應「無分貧富」

對於李家超提出要就人流壓力點等總結經驗和改善，港大經管學院講師阮穎嫻向本報表示，若人流太多，體驗亦不好，「下次就不回來」。她認為可利用徵費「篩走」消費水平最低的一批旅客，舉例日本京都旅客要每晚付「住宿稅」、威尼斯亦有「入城費」。不少旅客來港只在景點「打卡」，阮認為要思考如何透過景點獲取商業價值。

旅遊促進會總幹崔定邦不同意設門檻篩選旅客，指一個城市只做某一種客「行不通」，香港要發展成中外文化藝術交流中心，亦是國際級城市，接待旅客應「無分貧富」。他又提到，一年間香港除農曆新年、五一黃金周及國慶的旅客較多，其餘50星期都需要旅客。

崔定邦形容，今年五一入境旅客的成績非常好，認為與旅發局去年第三季起在「小紅書」合作加強宣傳香港有關。他指出，今年五一亦多了旅客留港過夜，酒店入住率高，而香港酒店房價已偏低，舉例屯馬線市區邊緣的房價每晚為800元，與深圳同級數酒店價錢相若，認為具競爭力。改善旅客體驗方面，崔建議配合科技疏導人流，以天星小輪為例，可設計讓旅客用手機應用程式取籌排隊，其間可轉到附近消費，持籌旅客可享店舖優惠，引導他們消費。

至於東壩人流多，崔同意有需要保護地質公園，但不同意收入場費限客。他認為旅客入東壩主要搭小巴，可透過限制公共交通運力控制景點人流，亦可在小巴於北潭涌的起點安排旅遊巴，將從東壩離開的人引導到市區消費，增加旅遊經濟收益。