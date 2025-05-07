李家超周六再訪中東 內企首隨團 晤卡塔爾科威特政要 貿發局：合作潛力大

港企卅人內企廿人 李：再創先河

李家超昨在行會前見記者表示，此行將與兩國討論加強合作，並參觀當地設施，了解當地金融、貿易、科技等方面最新發展。李形容今次出訪「再一次開創先河」，除了30多名香港代表，也有20多名內地企業家參與，他們來自浙江、福建、廣東等地，業務涵蓋創新科技、貿易、基建、能源等。他說，目的是展現本港發揮內聯外通角色，其次代表團成員包括先進製造業、金融等行業，反映香港在一國兩制發揮優勢互補、協同效應，提供全方位供應鏈服務。

貿發局：兩國尋求分散風險

對港認同度高

李家超表示，卡塔爾、科威特經濟增長快速，中東除了資金充裕，並積極分散風險到內地及香港。他說自從上次訪問中東，兩地政府及民間交往頻密，兩次訪問的國家佔海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會，GCC）成員國三分之二、總人口九成，盼進一步加深國際合作，拓展商機。

范婉兒指出，2024年卡塔爾和科威特共佔香港與GCC貿易總額的9%。卡塔爾及科威特投資局均位列全球前十大主權財富基金，注重投資組合多樣化。在地緣政治不明朗因素下，兩國積極尋求分散風險至亞洲地區，與內地及香港互動交流增加，對綠色及可持續發展、糧食安全與健康服務，以及數碼化與科技創新等領域的需求尤其強勁。她補充，香港的顧問服務、專業服務及金融科技具優勢，卡塔爾及科威特對香港認同程度亦相當高。

李家超此次出訪的代表團包括超過20名內地企業家。范婉兒表示，中國對卡塔爾和科威特的投資亦快速增長，2023年兩國共吸收中國對GCC約10%的投資額（即約13.88億美元）。貿發局引述其統計數據指出，超過九成內地企業計劃於未來兩年積極開拓海外市場，目光瞄準「一帶一路」沿線國家的企業，佔比從2023年的73%升至去年的95%；當中有77%表示香港將是其尋求專業服務支援的首選地點，相信本港將繼續發揮「內聯外通」的超級聯繫人角色。