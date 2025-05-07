有目睹「海泰號」撞船後擬離開 母親欲救年幼子女不果

事發時為IVE一年級生的陳健欣的書面供辭稱，當晚約8時10分至15分，「南丫四號」離開港燈的發電廠碼頭。陳在「南丫四號」上層甲板面向海面，約5至10分鐘後，他看見另一艘渡輪從左前方駛近，並很快以船頭撞向「南丫四號」的船尾。陳因撞擊而被拋到船另一側的欄杆，並且撞掉了門牙。周圍乘客開始尖叫，陳回頭看見肇事的船正重新發動引擎，打算離開。

眾人被困艙內 破窗不果

陳拿取救生衣並分發給家人，其他乘客開始湧入上層甲板的船艙內，陳也跟隨入內，惟船其後傾斜下沉，船尾開始灌入海水，眾人被困在船艙內，有人試圖砸破窗戶但不成功。直至8時40分，救援人員趕到，從外面打破窗戶才令艙內乘客得以脫險。陳的父親陳永亨在港燈任職工程師，並在事故中遇難。

另一名死者家屬黃以宜的書面供辭則稱，她為港燈僱員，與丈夫育有一對尚讀幼稚園的子女。當晚他們一家登船後，由於上層甲板滿座，故他們待在下層甲板。在船航行約5分鐘後，黃感覺船突然在10秒內加速，便聽到「砰」一聲。黃因衝撞而跌倒地上，不久發現船開始入水，由於一片混亂，黃與丈夫均未能為自己及子女穿上救生衣。

通道被阻 母託船員接走女兒

大量海水湧入 覆蓋全身

黃先指示其丈夫帶兒子逃走，她自己打算帶女兒逃走時，因為上層甲板有物品掉落下層，阻塞通道令黃未能逃脫。其時一名船員出現，黃呼叫請求對方能帶走她的女兒。船員接走其女兒後，海水大量湧入，淹蓋黃的全身，海水亦將黃冲到船艙門口位置。黃捉緊旁邊欄杆，直至救援人員趕到。黃最終被救，但其子女郭亮瑩（終年4歲）和郭文㬢（終年3歲）送院後證實死亡。

杜念慈的書面供辭則稱，當晚她與丈夫張國康、女兒及兒子登上上層甲板。啟航約5分鐘後，杜聽到一聲巨響並感受劇烈衝擊力，及後杜發現船頭開始翹起，船尾漸漸往下沉，杜立刻將女兒安置在船艙門旁，並看見兒子正攬緊長櫈。一瞬間杜與船沉入海中，並與家人失散。杜獲救後得知女兒同獲救，但兒子張頌軒（終年10歲）罹難。

（死因研訊）