南丫海難沉船經過 船長一概拒答 生還者指救生圈僅64個 不見救生衣

船長：鳴笛示意兩船相避

拒答有否着乘客穿救生衣

事發2012年十一國慶晚上，兩船相撞奪去39條人命，死因研訊料歷時60天（見表）。裁判官周慧珠甫開庭稱，研訊旨在查明事實，不會審視民事和刑事責任，但希望公開嚴明地找出事實，可令失去至親的人感到事件告一段落。

死因研訊主任李希哲昨讀出15名證人的書面供辭，未傳召任何證人到庭。李透露將傳召92人出庭作供，並呈交166名證人的供辭。庭上首先讀出「南丫四號」乘客、港燈職員黎浩然的證供，黎當日安排港燈員工和員工家屬參觀發電廠，當晚約124人登船觀賞維港煙花。黎晚上8時許走入駕駛室，見船長精神狀態正常，及後起航4至5分鐘後，黎發現另一艘船「海泰號」駛近；船長向右扭軚，隨即兩船相撞。黎見船傾側入水，遂報警求助。另一港燈職員霍永基則表示，不知道海事處曾發出觀賞煙花的指引。

乘客：船長扭軚迴避

兩船隨即相撞

「南丫四號」船長周志偉事發翌日涉「海上危害他人的安全」被捕，庭上讀出其警誡供辭和錄影會面謄本。周曾在港燈任水手，後來考獲船長牌照，有20年駕船經驗。事發當日，周與輪機員（俗稱「大偈」）梁沛生、水手梁帶猷一同工作，惟警員問及具體分工時，周拒絕作答。

周志偉稱，較早前以時速約12海里駕船，其後在石角嘴發現另一艘船「海泰號」在前方約500至600米高速靠近。周考慮航行有危險，鳴笛示意雙方各自右轉避開，並「攞盡右軚」轉右約35度，惟對方仍高速駛近。雙方相隔逾200米時，周決定減速停船，惟兩船相撞傳出巨響，周最終獲救。警員問及撞船經過、船上設備是否運作正常、有否通知乘客穿救生衣，以及船上3名人手是否足夠等，周一概拒絕回答。

庭上讀出12名死者家屬2012年10月錄取的書面供辭，部分是首次在公開法庭披露。港燈工程師張國康供稱，當晚一家四口在「南丫四號」上層的露天甲板，突然傳出「砰」一聲，他和兒子張頌軒跌在地上，並和妻女失散。他在上層船尾取救生圈，和兒子點算後發現有64個，其後船下沉。他在混亂間掉了眼鏡，難以看清現場環境，終發現兒子命喪大海。

南丫海難遇難者家屬一直爭取開死因研訊，死者趙少琼的胞弟趙炳全2023年獲上訴庭裁定上訴得直，終達成心願。據悉，趙為首名出庭的證人，預料明日（8日）上證人台作供，之後財利船廠工程師將以視像作供，「南丫四號」船長周志偉和「海泰號」船長黎細明則不在死因庭證人名單上。資料顯示，周於2015年裁定誤殺罪不成立，但危害他人海上安全罪成，判囚9個月；黎39項誤殺罪和危害他人海上安全罪成，判囚8年。昨午散庭前，李希哲表示已向部分證人發出傳票，惟未獲回覆，提議法庭考慮簽發手令傳召證人。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（死因研訊）