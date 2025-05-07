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機械人紓建築人手短缺 房局：擴承建商採用補助

【明報專訊】房委會近年於公營房屋規劃設計、建造與驗收階段，以及綜合管理等引入新科技，增加建屋效率。房屋局表示，其中第一代「組裝合成」建築法（MiC）最快5日建造一樓層，較以往快17%，未來希望進一步加快至4日。局方又稱有實例反映引入建築機械人後，原由8人負責的牆面處理工作可減至兩人，整體作業效率升逾50%。

房委會應用次代MiC 盼4日建一樓層

房屋局向立法會房屋事務委員會提交文件，交代房委會科技應用進展，包括MiC、小型無人機外牆檢測等（見表）。房屋局表示，2020年推出的第一代MiC已於9個在建公營房屋項目應用，最快5日建造一樓層，較以往6日加快17%；房委會2024年與「納米及先進材料研發院」開發「智易扣」創新接合技術，應用於第二代MiC系統，較第一代MiC可減薄結構牆體最高15%、現場工序簡化，希望實現4日建造一樓層。

為提升產品質素，局方稱現與3間內地預製組件廠合作，提供第二代MiC設計圖紙，供廠家生產及安裝測試，製造出精準度達毫米級的預製組件。

牆面處理引入機械人 人手需求8變2

至於應用機械人，房委會自2020年起試用建築機械人，目前超過50個工程項目已經或將採用多款建築機械人系統，包括執行垂直高度6米的牆面批灰、表面打磨及噴塗等工作。房屋局以一層24伙的公營房屋項目為例稱，傳統需8名工人做牆面處理工作，引入機械人後只需兩名操作人員即可完成相同工作，實測數據顯示整體作業效率提升超過50%。

房屋局指出，房委會將繼續評估引入建築機械人執行特定工序是否可行，並會透過政府「建造業創新及科技基金」擴大對承建商採用建築機械人的補助範圍，相信能促進人機協作，解決技術工人短缺問題。

相關字詞﹕建築機械人 組裝合成建築法 創新科技 房委會

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