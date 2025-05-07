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4年收191放售建議 逾半處所不符條件

【明報專訊】立法會財委會2020年批准撥款200億元購置處所提供福利服務，事隔4年多，社署購入5個物業。勞福局昨向立法會提交的文件提到，社署考慮的191份放售建議中，逾半因處所設施或條件未能符合服務設施特定要求，未能購置。地產代理業界同意政府購置該類處所有較多要求，買賣需時，業主未必等待，建議當局購置時加快流程、更主動洽購。

勞福局提交的文件稱，截至今年3月社署考慮191份放售建議，當中111份即逾半因處所設施或條件未能符服務設施特定要求，即使部分賣家願意改善設施或條件，也礙於工程涉及公共空間未能落實。另有28個物業因業主拒絕拆售物業、處所狀况未如理想、租約期較長等原因未能購置；20個物業則因業主叫價超出合理上限價格。政府正跟進餘下27個物業的洽購安排。

美聯旺鋪董事江靜明認為，政府購置處所提供福利服務有較多條款要求，加上政府購置物業的程序或較繁瑣，確認購置需一段較長時間，業主未必等待，建議當局購置物業時加快流程、更主動向業主或代理洽購。

地產業稱近年吉舖多 倡多宣傳計劃

香港地產代理商總會主席潘達恒稱，地產市道興旺時，政府較難找到適合處所，但近年「吉舖」增多，要找這些處所應較容易，惟他認為購置計劃已推出一段時間，或需多做宣傳方可令多些業主留意。他又建議政府如想加快購置，可考慮增設專組處理洽購安排。

相關字詞﹕地產代理 美聯工商舖 社署 勞福局 福利服務 物業

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