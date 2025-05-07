買舖供社福機構服務 擬削150億棄訂目標量 勞福局：保公帑運用得宜 議員：計劃失敗

原撥200億餘195億 4年購5物業

政府於2019/20年度《財政預算案》提出撥款200億元購置處所提供福利服務，2020年6月獲財委會批准，當時政府也提出「購置物業計劃所建議設置福利設施的一覽表」，列出各區所需設施的類型及數量，目標處所共158個，以長者鄰舍中心佔最多（48間）。不過截至今年3月、即逾4年以來，社署購入5個物業，實際開支約2.4億元，佔整體撥款1.2%。當局並預計，2025/26年度預算開支約為2.5億元。

倡引替換安排 局方：適時檢討進度

勞福局昨向立法會福利事務委員會提交的文件表示，計劃尚餘約195億元財政承擔額未運用，按過往購置進度，財政承擔額或閒置一段長時間，「並非善用公共財政資源之舉」，建議將之由200億元縮減至50億元。局方稱會適時檢討計劃進度，如有需要再按「既定機制爭取資源」延續計劃。

當局又稱，檢討購置物業的流程和進度後認為，「一覽表」及某些福利設施的特定要求，令購置進度受「制約」，提出兩項措施改善，即取消「一覽表」及引入替換安排，容許購置新處所用作重置現有位於地下或低層、但用途上無高度限制的福利設施，以騰出處所設置有高度限制要求的福利設施。

狄志遠稱匪夷所思 倡改過渡式租金資助

社福界議員狄志遠稱對過去數年政府僅購置5個物業失望，形容計劃屬「失敗中的失敗」，不解當局未能購置物業原因，「做私人安老院的也買到，為何其他人買到，政府買不到？是匪夷所思」。他又指社福工作推展已受拖延，很多服務因缺乏用地未能開展，影響服務量及服務質素，建議政府善用省下的財政承擔額，改為投放資源予社福機構，提供為期5年的過渡式租金資助，讓機構盡早開展服務。

李世榮：替換可考慮 須不礙原使用者

民建聯議員李世榮則認為當局提出的替換安排屬可以考慮，惟大前提是不影響原有服務使用者及鄰近居民。他說，相關計劃原意好，但理解部分福利設施有特定要求，有錢也未必買到適合處所。李建議當局轉換角度，考慮投放資源增加部分社福服務作過渡，如殘疾人士的上門照顧服務，「最好當然是買到處所，但若買不到，可否改投資源換取照顧者支援呢？」

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