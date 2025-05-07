灣區熱搜：惠州兼具東江供水大腦後盾角色

白盆珠水庫儲水量12.2億立方米，相當於4.3個萬宜水庫，在大灣區的水庫中水質排名第一。白盆珠水庫工程管理局水庫調度科科長楊彪直言「水質是我們的命脈」，設有專門的水庫巡查隊負責日常巡邏並制止傾倒垃圾、造墳、採沙等違法行為，並每個月對30多個水質指標做檢測。他指出，近年來國家一級重點保護動物、有「國鴨」及「鳥中大熊貓」之稱的中華秋沙鴨每年都會飛到白盆珠過冬，是水庫水質和生態環境保護工作最適合的「見證者」。

同樣設在惠州，由廣東省水利廳成立的廣東省東江流域管理局（簡稱東江局），專門負責統籌各地市水利部門及運行管理部門，保障對港供水安全。2012年，東江局東江流域水量水質監控中心的監控系統上線運行，24小時即時監測東江的水量水質，是供港東江水調度的「大腦」。監控系統掌握遍佈整個東江流域的各類實時監測信息，分析研判水量調度落實情况和執行效果，例如2021年東江流域遭遇1963年以來最嚴重旱情，監控中心便透過即時調度遠近水庫出庫水量，對港供水保持穩定。