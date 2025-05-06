黃金周零售升 高檔食肆生意遜平日 學者：勿只看旅客多少忽視消費降級

出境比例增 或反映過夜客減

經濟學者李兆波認為，本港不應再只着眼於內地旅客入境人次高低，而忽略旅客消費降級，「倘帶動不到經濟效益，幾多人來也是白做」。

上周四展開的五一黃金周，昨踏入最後的第5天。入境處表示，昨截至晚上9時，各管制站錄得近53.5萬人次入境，其中逾8萬人次屬內地訪客，數字回落至黃金周前水平。換言之，今年黃金周截至昨夜9時，內地旅客已錄得至少91.3萬人次，較去年整個黃金周逾76.6萬人次增加19.2%，連續兩年創疫後新高。

李兆波分析疫後黃金周內地客出入境趨勢（見圖）後向本報表示，初步推算過夜的內地旅客「有機會正逐年遞減」。他解釋，今年黃金周首兩天的內地訪客出境人次，分別佔同日內地訪客入境人次72%及94%，兩者皆高於去年同期水平，或反映愈來愈少內地旅客傾向在港過夜；不過，他強調實際情况仍需待政府公布。他續說，香港消費水平高，「同一酒店房價，放諸深圳大把選擇」，認為內地客在短中期內將維持即日往返的旅遊模式。

倡吸引東南亞中產家庭客

郊遊景點需轉化經濟收益

李兆波補充，本港零售銷售貨值尚未重返疫前的2018、2019年月均400億元水平，「雖然（旅客）花不花錢也歡迎，但若要（旅遊業）撐得起經濟，便一定要吸納高消費的旅客」，建議政府參考周遭地區，多吸納東南亞的中產家庭來港旅遊。他另留意到，部分內地旅客改往西貢東壩等新興景點，認為政府應思考如何轉化成經濟收益，例如在受歡迎的郊遊路段增設美食車，甚至收取小量入場費。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年五一黃金周訪港內地旅客增多，整體生意額按年增約5%，惟期內出境總人次仍多於入境，致業界生意額較平日跌約一成，其中以人均消費逾500元的中高檔食肆尤其重災，部分餐廳生意少近三成。他續稱，近年不少內地旅客改赴西九文化區、西貢郊外等景點，惠及非旅遊區的食店，其中以內地社交平台小紅書推薦的網紅店，或價錢大眾化的平民食肆更受歡迎。

黃家和：平民食肆更受歡迎

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，零售業界銷情按年同期增約兩三成，部分位處傳統旺區的珠寶、化妝品及海味舖生意升近三成，但內地旅客的消費力與疫前相比仍有距離。他說，黃金周訪港的內地旅客涵蓋高、中、低消費旅客，舉例油麻地果欄亦有水果舖受惠，「內地旅客去那邊打卡，都會光顧買些水果」。

另外，本港連同佛誕3天長周末假期同於昨日結束。入境處表示，昨日截至晚上9時錄得近53.5萬人次入境，其中逾43萬屬香港居民。