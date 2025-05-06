建築業用BIM入則省時省本 屋署開發核查工具 計樓面耗時兩周變18分鐘

明報記者 蔡穎琳

3項工具核查面積消防衛生

BIM是生成及管理建築資訊的過程，用家以軟件製作建築物三維模型，建立資料庫儲存建築物資料，容許用家迅速運算、修改和自動更新相關數據。政府於2018年起要求預算3000萬元或以上的工務工程項目使用BIM，翌年制定BIM技術指引供業界參考，計劃2026年起要求逾1000個或以上單位的大型住宅項目以BIM呈交一般建築圖則及上蓋結構（構架）圖則；2029年則希望私營界別全面採用BIM（見表）。

屋宇署助理署長（拓展）茹澤生稱，由2019年至今年2月底，有25個私人項目以BIM向屋宇署呈交圖則，包括房協、市建局、港鐵、港大等，惟暫時難以評估BIM成效，因署方仍在做顧問研究，亦需更多案例推算實際能節省多少成本。

對於私營界別全面採用BIM，茹澤生強調，未必所有圖則在2029年已需要用BIM，現正就此諮詢業界，發現業界普遍對大型項目採用BIM沒異議，故署方擬要求他們先於大型項目試用BIM。

盼2029年私營界別普及

擬先要求大型項目試用

不過茹說，業界主要考慮於物業管理及建造樓宇階段應用BIM，而非設計階段，「起樓設計可能要做好多方案，如果每個方案都要做一個三維模型，對佢哋嚟講有成本」，因此屋宇署盼業界於設計階段用BIM，「入則會肯定咗，（圖則）唔使批幾次先批到」。

屋宇署斥資約600萬元於去年3月推出「BIM面積核查工具」，核查各項樓面面積計算是否符合審批要求；今年3月再推出「BIM消防安全工具」及「BIM衛生設備工具」，前者評估樓層的逃生路徑數量及闊度是否足夠，後者則核查不同用途房間所提供的衛生設備是否符合法例要求。茹指出，有業界反映一個4幢大樓的宿舍項目，以傳統方法計算樓面面積需要兩周，但使用自動核查工具只需18分鐘；又透露屋宇署今年底或明年初會推出樓宇間距的自動核查工具。