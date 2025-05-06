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陳凱欣：仁滙欠私院數十萬檢測費 報告未交患者

【明報專訊】有提供嬰幼兒疫苗接種的「仁滙醫務集團」陷結業疑雲，海關和警方截至昨午5時共接獲1462宗舉報。事件除影響已預繳的消費者外，立法會議員陳凱欣昨稱，有私家醫院遭仁滙醫務拖欠檢測費用，涉數十萬元，而該院至上月底仍有接獲由仁滙送出的檢測樣本，部分檢測報告現時未能交至病人手中。

政府發言人回覆本報稱，截至昨午5時，海關和警方共接獲1462宗舉報；消委會接獲658宗投訴，會方促請有關私營醫療機構盡快交代業務情况及後續安排，以釋除消費者疑慮。消委會回覆稱上述投訴涉款逾367萬元，最高金額為23,550元，每宗個案平均金額5583元。

消委投訴涉款逾367萬 平均5583元

陳凱欣昨於港台《千禧年代》稱，仁滙除提供疫苗接種，亦提供體檢服務，集團會將顧客樣本送往私院或檢測中心化驗，結果會送回仁滙，交由中心醫生講解。她稱仁滙每數個月會向私院「找數」，惟日前接獲一間私院求助稱今年初至今仍未收到仁滙付款，涉6位數字金額。她說該私院仍持有一些檢測報告，部分人指數超標，但因院方不掌握病人聯絡資料故未能跟進。她提醒如市民近日曾在仁滙體檢，應盡快聯絡相關醫生及追查。

陳凱欣促請當局盡快公布相關調查，稱事發已有一段時間，仁滙作為頗具規模的醫療集團，加上已知負責人身分，「呢個人𠵱家喺邊度呢？究竟係咪真係結業呢？有無任何拘捕行動或跟進行動呢？」她亦認為要檢視現有法例能否有效監管集團式醫療業務。

倡檢視法例規管集團式醫療服務

醫衛界議員林哲玄提醒，大部分兒童疫苗在衛生署轄下處所可接種，預繳式套票對市民保障不高，呼籲「免得就免」。

相關字詞﹕仁滙醫務集團 私營醫療機構條例 林哲玄 陳凱欣

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