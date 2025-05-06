飄色現雙胞「哪吒」 詐騙園區、醫療改革成題材

長洲婆婆讚護士飄色 「代我們發聲」

每年都會看飄色的七旬長洲居民陳婆婆，對今年扮演護士的飄色特別有印象，覺得可反映市民對公營醫療加價的心聲，「起碼有些人代我們發表意見……做得好好」。

今年有8個團體共組織20台飄色出巡，主題緊貼潮流，有兩台飄色出現「哪吒」，但造型不同，其中一個腳踏風火輪，粉墨登場的小朋友稱有看過亦喜歡該齣動畫電影；另一個「哪吒」則「騰雲駕霧」，扮演的女孩稱哪吒是中國神話角色，又覺得昨日盛裝出巡不辛苦。

緬甸詐騙園區近月備受關注，主題「逃出K嶇」的巡遊隊伍有小演員騎着警察電單車，飄色架貼上護照封面，架上的小演員則手持「感謝中港政府 合力營救人質」標語。

亦有飄色反映政府調整長者兩元乘車優惠，以「財赤，頭赤」為題，4歲陳小朋友扮演財政司長陳茂波，飄色架貼有「財政預算案」小冊子、樂悠咭和一個載有算盤和兩元硬幣的竹籠。「加瘋正茂」巡遊隊高舉寫有「茂叔提提您，醫療又加價」字句，上有一名小護士，下有一名頭戴「茂」字廚師帽、腰繫「為人民服務」圍裙的小朋友疑扮演醫衛局長盧寵茂，引來途人會心微笑。

包山后「落地」抬飄色 稱下年亦支持

李小朋友則扮演巴黎奧運男子花劍奪金的張家朗，他說自己亦很想成為「第一名」，雖身穿全套劍擊裝備在約30℃天氣下出巡，但很好玩很開心。張家朗飄色特別由幾名女士負責抬起，其中一人是兩屆包山后鄭麗莎，她說以往搶包山「電光火箭」便爬上去，今次則在地面感受氣氛，覺得居民很親切，下年亦會支持。