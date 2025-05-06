太平清醮火熱哪吒火紅 長洲店家手忙訪客手鬆

路滿人士多勸勿塞門 商戶同稱節慶關注增

昨日亦是內地五一金周5天長假最後一天，記者早上10時許在中環碼頭觀察，大批市民及遊客排隊乘渡輪往長洲，警方在場架起鐵馬及實施人流管制。記者乘搭11時開出的班次，船上座無虛席；到達長洲後，街上人流擁擠，警員在各處維持秩序，部分店舖如平安包店出現人龍；隨着中午飄色巡遊即將開始，巡遊途經處兩旁站滿觀眾，有士多店員不斷勸喻勿阻擋店門，入夜後海旁餐廳亦坐滿客人。

人氣造型鎖匙扣搶手 「賺十萬八萬咁啦」

鍾氏一家三口昨早約10時已到長洲，稱早到是為排隊買平安包，「因為（驚）排隊好長」，每年都會買。鍾太形容今年太平清醮氣氛很濃厚，「都是這麼多人，都是要排隊，要搭船那些，各方面都是要有些耐性」。

特色應節商品店前堆滿顧客，在長洲長大的張女士20多年來於太平清醮期間均開設快閃店，售賣平安包造型鎖匙扣。店舖約兩月前開始籌備，營業至太平清醮結束，她透露今年備貨約三四千個，其中「哪吒」款式入貨約百個，記者到訪時已賣剩最後一個，「無諗過咁搶手」；人氣公仔Labubu造型的款式亦幾近售清。鎖匙扣每個售10多元至約48元。

張女士估算今年人流較去年多三成，形容今年客人較「手鬆」，平均一個會花50多元，往年可能只花二三十元。被問到銷情，她笑稱「邊有蝕本生意有人做㗎，賺十萬八萬咁啦！」又感受到今年更多人關注太平清醮，多了廣告宣傳，客人更熱情，「大家開心，走飄色是很開心的，什麼煩惱都沒有了」。

長洲老字號餅店郭錦記今年亦有新意，推出限量600個急凍「雙蓉平安包」，每個都有蓮蓉和麻蓉內餡，售價15元。第二代傳人郭宇鈿說，很多客人選購時心大心細，「不知道麻蓉定蓮蓉好」，於是將兩者混在一起變成雙蓉餡，志在宣傳。他稱今年人流和去年相若，預計「高峰期」的約一星期可售出約6萬個包。

平安包老號全家出動 工作坊參與者幫手

郭宇鈿昨日一家大小齊出動，14歲女兒Haydee亦於舖頭幫手傳包給顧客和找贖，她感到爸爸很辛苦所以想幫手，但見很多遊客來光顧、氣氛熱鬧，故很享受過程，「長大後亦希望在店內繼續幫手」。郭宇鈿則說，近年大眾對太平清醮關注增加，而他為傳承平安包文化亦開設工作坊，讓更多人了解平安包是什麼、製作過程如何，以及太平清醮背後歷史意義等，工作坊已做了約一年半，有約五六萬人到訪，更有參與過的市民主動提出要幫手。