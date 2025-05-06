港首4月223公司落戶擴投資 創職按年倍增

投資署長信關稅戰下有機遇 月中訪東歐招商

美國掀起關稅戰，劉形容美國「單方面做出霸凌動作」，或令美國以外的世界拉攏得更緊密、更正常化、更直接合作。她說，中國推行「雙循環」，既有對內及對外貿易，只要朝着深化國際交往合作的方向，相信內地希望與「所有合理國家」加深合作，香港亦能受惠。

劉說歐洲外貿佔貿易額近半，歐洲國家不可單靠內部需求而不貿易。她提到匈牙利、土耳其、捷克等東歐國家企業，以往或僅與香港直接做些貿易及簡單項目，近期注意到他們有意來港發展亞太區中心或設置總部，署方會加強推廣，吸引落戶。

劉凱旋今年先後到訪武漢、成都、寧波等多個內地城市，她說發現內地不少創科、物流、貿易企業想「出海」發展。她說，由於內地市場競爭大，成功「出海」的企業本身能力已很高，香港可為他們的科研成果應用、知識產權保護、商業化提供助力，發揮類似「展銷廳」的角色，讓外國企業見到這些內地企業的成果。