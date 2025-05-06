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讚北京信號積極 特朗普：願「某時」降關稅

【明報專訊】美國總統特朗普在周日（4日）全國廣播公司（NBC）播出的訪問中表示，他願意「在某個時候」降低對中國商品加徵的關稅，因當前稅率已高到令這兩個全球最大經濟體幾乎停止貿易往來。

美國對華加徵的關稅高達145%，中方反制稅率也提升到125%。特朗普在訪問中說：「在某個時候，我會降低它們，否則你根本無法跟他們做生意，但他們非常想和我們做生意。」 他稱讚中國政府最近的表態，認為北京發出「積極」信號，但他重申兩國可能達成的任何協議都必須「公平」。

中國商務部新聞發言人上周五表示，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題談判，中方正就此評估。這是北京自特朗普上月大幅對華加徵關稅以來，首次透露可能與美國談判。

FT指華貨紛「產地洗白」運美

英國《金融時報》（FT）昨報道，中國出口商正加緊將商品經第三國轉運至美國，藉此隱藏商品真正來源國，以規避高關稅。報道引述廣東中山燈飾出口商銷售員歐小姐說：「關稅太高了，但我們可以先將商品賣給鄰國，然後再由鄰國轉賣給美國，這樣關稅就會降低。」

報道稱，社交媒體小紅書最近充斥提供「產地洗白」服務的廣告，例如宣稱可協助出口商將貨物運往馬來西亞等國家，並提供新的原產地證書，之後銷往美國。《金融時報》引述兩間物流公司的銷售員稱，美國應知道這些手段，因此「我們會控制訂單量，以免失控」，並說「馬來西亞的海關不是很嚴」。

一名為跨境貿易公司提供諮詢的顧問向《金融時報》表示，規避美國高關稅除了「洗產地」，出口商還可能將高成本貨物與廉價貨物混裝，以便虛報較低的整體貨運成本。

（彭博社/金融時報）

（關稅戰）

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