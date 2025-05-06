多國推優惠吸製作 美影業3年失1.8萬職

前年美大片一半外拍 影人憂「滅絕」

研究公司ProdPro前年數據指出，預算超過4000萬美元（約3.12億港元）的影視大製作中，一半在美國境外拍攝，以去年上映的電影為例，《死侍與狼人》及《魔法壞女巫》皆主要在英國拍攝，《猿人爭霸戰：猩凶帝國》則主要在澳洲拍攝。

以被稱為「南半球荷李活」的澳洲為例，聯邦政府推出抵銷計劃，容許在當地拍攝的大製作電影項目申請30%開支回扣；英國、匈牙利也有類似回扣項目，吸引更多荷李活電影到當地拍攝。ProdPro指出，洛杉磯在全球最佳拍攝地點排名已跌至第六，落後於多倫多、英國、溫哥華、中歐和澳洲。

「這是生存危機、這是滅絕事件。」著名電影監製弗林（Beau Flynn）向《紐約時報》稱，荷李活電影製作外流他國是真實發生的事。不過，他有份監製的2015年賣座巨製《加州大地震》也主要在澳洲拍攝。

（紐約時報/衛報/CNBC）

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