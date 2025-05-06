美擬徵電影100%關稅 業界憂反制 片商海外拍攝省錢 特朗普：外國協同利誘危國安

「美國電影產業正以非常快速死亡。其他國家正提供各種誘因，吸引我們的製片商和製片廠離開美國。荷李活和美國許多其他地方正被摧毁。這是其他國家的協同（concerted）作為，因此屬國家安全威脅。在任何其他事情以外，這攸關傳訊和文宣。」特朗普在旗下Truth Social帳號表示，正指示商務部和貿易代表辦公室，就向任何在外國製作而進入美國市場的電影實施100%關稅展開所需程序，強調「我們想電影再次在美國製作」。商務部長盧特尼克隨後回應稱：「我們正在處理。」

荷李活罷工扯高成本 外拍致本土職位減

作為美國「軟實力」重要一環、以荷李活為標誌的美國電影業，的確正面臨危機，尤其是兩輪罷工過後，許多大製作轉移到成本較低的外國拍攝，間接導致大量本土業界職位流失。根據研究公司ProdPro去年數據，儘管美國仍是全球主要電影生產樞紐，電影總製作支出達145.4億美元（約1134億港元），但比2022年下跌26%；同期其他英語系國家澳洲、新西蘭、加拿大和英國則見上升。

早在就職禮前，特朗普已批評荷李活在拜登執政4年流失許多業務到外國，宣布委任3名老牌影星莊威、米路吉遜和史泰龍擔任特使，負責為其口中「偉大但非常麻煩的地方」荷李活拓展商機。

針對外國製作 未知涵美公司外拍片否

電影關稅細節尚未清楚，一來特朗普未有言明關稅會否適用於美國製作公司在海外製作的電影，二來未知關稅是否適用於Netflix等串流平台上映的電影；即使適用，關稅要如何計算也不清楚。然而，業界更關注關稅會否帶來反效果。

關稅理論上旨在令消費者轉向美國產品，但美國電影公司的製作本就強勢主導本土觀眾市場。全國公共廣播公司電台的影評人Eric Deggans警告，實施關稅可能反而進一步損害美國電影業界，例如其他國家可能向美國電影徵收關稅回應，「（令）那些電影更難在海外獲取利潤」，屆時關稅只會「弊大於利」。

美國電影早已間接捲入關稅戰，在4月初關稅戰高潮之際公布，中國國家電影局宣布將「適度減少美國影片進口數量」。

英工會促保護 澳紐稱撐影業

英國廣播、娛樂、通訊和劇院工會（Betcu）創意產業部門主管Philippa Childs警告，經歷新冠疫情和經濟衰退的打擊後，美國關稅可能進一步打沉尚在回復的電影產業，敦促英國政府迅速行動保護業界。澳洲內政部長貝克強調會「挺身支持澳洲放映產業的權益」；新西蘭總理盧克森稱仍等待美方電影關稅的進一步信息，但政府會成為國內業界的重大支持者和捍衛者。

（BBC/衛報/路透社/彭博社/紐約時報）

（關稅戰）

明報記者

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