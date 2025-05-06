灣區手記：馬不停蹄 ／文：尚東美

前兩場活動由同事出席，第三場則由筆者披甲，對比一般採訪團，每場活動跑足6天，每天走訪10至12小時，強度之高、行程之緊湊確是少見，但話又說回來，每個城市最多只能逗留兩三日，既要考慮交通及時間，又要兼顧不同媒體的採訪需要，選擇及編排地點確是費煞思量，尤其是不同媒體所需要的採訪時間都不同，例如電視台要拍攝較多不同鏡頭畫面去剪接，加上每名記者提問受訪者的角度不同，十幾家媒體加起來，一個地點花上一兩小時其實是等閒事，但牽一髮動全身，一個點延誤，後面的行程也會拖後，而行家們還要趕着回酒店寫稿，只能犧牲寶貴的休息時間，難怪有行家哪怕是短短十幾分鐘車程都能呼呼大睡，力求「充電」多一分鐘就是一分鐘。

對《明報》駐站而言，類似的採訪團是能去則去，雖然當中有地點我們已相當熟悉，一些公司甚至早就做過專訪，但也有不少是平日難以親臨或未能聯繫的好地方，就算即場10多分鐘拜訪只能走馬觀花，也可以「加個微信，之後再詳談」。

文：尚東美