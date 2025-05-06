灣區熱搜：世界LED屏龍頭 深企借維港展實力

產品見於奧運世博 虛擬影棚獲荷李活青睞

洲明科技成立於2004年，2011年A股上市，現時是全球行業龍頭，LED顯示屏銷售額及出貨面積連續6年世界第一，其研發的屏幕解像度高，薄身而堅固，不單可懸掛於牆體，還能鋪在地板及天花，構成高清多維視覺影像，且擁有全球最大的LED顯示屏製造基地，因此諸如亞運會、奧運會、Taylor Swift世界巡演、奧斯卡頒獎禮，或者近期Coldplay香港演唱會的視覺特效，以及為大阪世博中國館打造的「中華書簡」，都有洲明科技的身影。

此外，洲明科技的租賃類顯示屏還可以用作XR虛擬拍攝影棚的背景，將特效畫面在顯示屏直接投放，就不用像過往演員只能在綠幕前「自行想像」和花費大量成本做後期加工，荷李活電影如《蟻人與黃蜂女》和《雷神4：愛與雷霆》、美劇《星球大戰——曼達洛人》和《龍之家族》等便採用了洲明的顯示屏。

今年推出的木紋LED電子顯示屏亦是該公司最新研究成果，其材質看起來像木製品，但卻是一塊LED顯示屏，將裝潢與顯示功能合二為一。作為傳統理解上非高科技的LED行業，公司卻不斷研究新技術，洲明科技總裁辦公室主任廖廣南解釋，LED產品十分講求應用環境，當有新的應用環境出現，就會出現新的需求，例如LED最早是用於路邊廣告牌及街燈，但後來發現可以用作展廳屏幕、會議室投影替代品，甚示是舞台演出、電影背景，就會催生出不同領域的市場機會，「所以我們的研發是按客戶需求變化去延展，不會做沒應用可能的『空中樓閣』」。

維港兩岸多其出品 帶客看看「不需多說」

洲明在香港也有業務，維港兩岸大部分的LED顯示屏都是其產品，除了是其中一個市場，廖廣南認為香港的國際化地位也為公司提供最佳展示窗口，「香港離深圳那麼近，客戶來了，直接帶他去尖沙嘴看維港燈光秀，不需要多說，看完自然明白我們的技術實力」。此外，廖廣南說香港亦是公司重要的貿易中轉站，很多訂單和物流都會通過香港走向海外。