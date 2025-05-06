灣區熱搜：深圳科創學院擇才孵化不限創科人 七成參與者項目團隊資源「三無」 「有想法幹勁就可」

明報記者 陳子凌

「這裏最歡迎的就是三無青年。」深圳科創學院副院長于盈說。學院現時擁有500名全職創業者與70個項目，其中70%的項目參與者正是她口中「三無」的在校大學生，部分人加入學院時孑然一身，與現時多數先有項目及團隊再進駐創業基地謀發展的孵化模式有所不同。

副院長：有精於市場推廣 有設計能力優秀

「你不一定要先有團隊，不一定要有創業構思，只要有熱誠就可以。」于盈說，學院伸出橄欖枝的亦未必是有科創才能的學生，「例如精於市場推廣、有很優秀的設計能力也可以加入，就算完全不會科學都沒問題，因為一個團隊需要的不僅是科創人才」。她進一步解釋，學院會為成員搭建訓練營、設計思維課程，配對適合的學員組團，並提供系統工程、供應鏈資源和共享工廠，對接人力、供應鏈、上下游合作、政府等資源，還有全球眾籌平台的直接對頭人，「簡單來講，只要有想法和幹勁，這裏就有人幫他把一張草圖製成產品，再推到世界市場」。

收800大學萬人申請 現21項目天使輪階段

深圳科創學院是由科大電子與計算機工程學系教授李澤湘於2021年發起成立並任院長，他曾先後與學生創辦大疆創新、固高科技等眾多知名科技公司。學院成立以來共收到來自近800間大學近萬人，以及近500個創業團隊和項目報名申請，現時學院內的創業項目中，包括21個天使輪階段公司、29個探索階段團隊和20個預探索團隊，涵蓋運動科技、智能家居、智慧健康、智慧寵物用品、倉儲物流等領域。

得力於灣區科技鏈人才儲備

孕育於「胚胎期」 迭代速度矽谷10倍

于盈表示，學院之所以能為青年創業孕育於「胚胎期」，與大灣區豐富齊全的科技供應鏈及龐大工科人才儲備有關，「我們是硅谷（矽谷）迭代速度的10倍，成本卻只是十分之一」，而全國每年1200萬大學畢業生當中40%是工科生，為大灣區聚集了很多潛在工科人才。

籲港青適應「深圳速度」「狼性文化」

學院70個團隊當中有不少創始人來自香港的大學。于盈表示，香港青年有很好的教育背景和思維方式，但在創業過程中要有接受挑戰、走出香港的勇氣。「深圳3天可以做一次迭代，香港可能3個月才走一步」，因此香港青年北上創業，需要適應這種「深圳速度」和「狼性文化」。她強調，到學院創業不是做功課或求學分，據其經驗，能脫穎而出的團隊都是願意不斷試錯、持續迭代的人。

除了大學生，學院也有意將「胚胎期」推前，「之前辦了中小學的科創訓練營」。于盈說，中小學階段是激發興趣、培養能力、啟發思維的重要階段，將科創教育前移至中小學生，有助孕育未來人才，會就此進一步探索。

（灣區發展系列．中）