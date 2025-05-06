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工業意外去年減9.4% 議員稱勞處有局限 倡跨部門監管職安

【明報專訊】據勞工處最新數字，2024年工業意外及職業傷亡宗數均按年減少，分別下跌9.4%及2.9%；致命工業意外雖略減兩宗，仍高逾20宗。有關注工傷的團體稱樂見數字下跌，惟部分數字減幅小，反映各界仍需找更多方法提升職安。有議員認為單靠勞工處監管職安有局限，倡未來不同部門協作參與監管。

據勞工處2024年職業安全及健康統計數字摘要，去年有7371宗工業意外、28,612宗職業傷亡，較前年的8134宗及29,456宗分別下跌9.4%及2.9%。詳細報告稍後會再公布。

致命工業意外數字由前年24宗跌至去年22宗。過去5年各年致命工業意外一直高逾20宗，近3年持續下跌，惟最新數字仍略高於5年前即2020年的21宗。至於建造業工業意外，去年有3037宗，14人死亡，較2023年的3097宗及20人死亡少；死亡人數也低於2020年的18。

工權會稱跌幅小 職安需續提升

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示樂見數字下跌，相信各界有用不同方法做好職安健，減少事故，惟上述部分數字跌幅小，反映各界仍需找更多方法提升職安，例如將建築安全設計納入法例提升整體工程安全、將工務工程監管制度推展至私營地盤等。

她稱摘要未提職業傷亡個案具體內容，但估計不少屬工作期間猝死，促當局關注情况，並加強相關預防及補償。她指數字只按行業分析，惟行業內工種繁多，當局宜再按工種分析，以便針對宣傳及教育。

周小松料因工程減

肯定勞處近年宣傳執法

勞聯立法會勞工界議員周小松稱，建造業工業意外略減相信與去年工程量減有關，又說業界以往趕工，容易忙中出錯，未來工程量回升時也要提高警覺注意職安。他也肯定勞工處近年的職安宣傳教育及高調表明嚴厲執法的做法，估計整體數字下降或與這些措施有關，期望繼續透過教育提高職安意識，數字可持續跌勢；而單靠勞工處監管有局限，倡屋宇署、發展局等部門協作，參與職安監管。

工聯職安健協會副主席葉偉明同意官商民三方近年有着力宣傳，各方警覺有提高，冀未來持續密集宣傳，繼續減少事故。他又稱職安條例雖已修訂，罰則有提升，惟判罰金額仍未夠阻嚇，促政府就罰款偏低個案上訴，藉由高罰款額加強社會警覺。

相關字詞﹕勞工處 蕭倩文 周小松 勞聯 工權會 工業意外

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