元朗體會獲款最多 有合唱團辦跑步班

2024/25年度獲社區參與計劃資助的民間團體當中，元朗區體育會獲批481萬元舉行126個項目，主要是地區體育代表隊訓練、舉辦體育賽事等。沙田體育會、屯門體育會、元朗足球會、大埔體育會等多個地區體育組織，上年度獲批資助額亦逾100萬元。

多個社團同獲資助。九龍社團聯會及屬下地區委員會和服務基金獲批逾404萬元舉辦16項活動，包括懸掛國旗慶祝回歸和國慶、國慶徵文比賽及抗戰勝利紀念日粵劇欣賞會等。新界社團聯會及屬下地區委員會亦獲批73萬元資助，舉行「消費大抽獎」及文藝匯演等活動。

社福機構活動數目佔一成

計劃下約一成、共339項活動由社福機構主辦，資助額逾1864萬元，主要是服務長者、照顧者、劏房戶及少數族裔的社區活動。

根據撥款指引，審批準則包括申請者是否具備舉辦活動的經驗、能力、資源及知識，不過部分活動與主辦團體的背景未見明顯關係，例如「馬鞍山兒童合唱團」獲資助逾5.1萬元舉辦田徑及跑步訓練班；「亞洲青年體育會」獲批3.8萬元舉辦環保減廢活動。曾被質疑為中國香港游泳總會「殭屍屬會」的「美青體育康樂聯會」，亦獲批26萬元舉行中秋及新春嘉年華。