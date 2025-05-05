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「社區參與」年撥3.9億 六成文藝康體 新制區會改民政審批 23%與國家主題相關

【明報專訊】政府自2022年收回區議會撥款權，資助地區活動的「社區參與計劃」改由各區民政處審批，而2024/25年度為新制區議會上任後首屆計劃，撥款近3.87億元。審計署於2017年曾指計劃側重文藝康體活動，但上年度撥款仍有逾六成項目用於文藝康體活動，例如地區運動會、街坊旅行團、嘉年華等。若以活動主題計，23%撥款與慶回歸、國慶、國安及國民教育名義有關，當中中西區逾九成資助額用於慶回歸和國慶活動。民政事務總署回應稱，沒為各類活動數目及資助設上限，強調活動多元，有助促進地區和諧。

明報記者 鄭啟智

審計署曾關注側重文藝康體

民政事務總署負責的「社區參與計劃」每年撥款約4億元予18區推行社區參與項目，旨在推動社區建設及促進地區和諧，資助範圍包括康體、文娛、保育、文化共融等，每個項目資助上限250萬元。2017年審計署關注撥款側重文藝康體及節慶活動，指佔整體資助七成。根據各區民政處數字，2024/25年度社區參與計劃批出近3.87億元、資助3570個項目，本報以活動類別統計，性質屬於文藝、文娛康樂及體育的活動資助額近2.5億元，佔整體65%。

體育活動在各類項目中撥款最多，批出約1億元，包括撥款220萬元舉行「元朗區體育節」、120萬元舉辦「屯門龍舟競渡」等；其次是文娛康樂活動獲資助9653萬元，例如撥出150萬元舉辦「北區花鳥蟲魚展覽」、120萬元舉行「尖沙嘴萬聖節夜繽紛雷射Show」，另有1016萬元資助旅遊及聚餐活動。各區亦獲撥款共2764萬元懸掛裝飾，包括國旗、橫額、裝飾和燈飾。

至於各區以慶回歸、國慶、國安及國民教育名義或主題辦的活動則獲資助8833萬元，活動數目佔整體約四分之一，涵蓋不同範疇，大部分屬文藝康體活動（見圖）。

按18區劃分，中西區上年度共獲1410萬元資助，逾九成、共1348萬元用於慶回歸國慶活動，比例是各區最高，一些社區活動包括探訪安老院舍、暑假實習等也以「慶回歸」名義主辦；近半撥款、約638萬元用於懸掛國旗、橫額及擺設裝飾，例如以65萬元在遮打花園展示國旗及區旗、以45萬元在郵政總局外牆製作大型橫額等。其餘17區用於慶回歸、國慶、國安及國民教育活動資助額均佔總撥款少於四成。在懸掛國旗、橫額等宣傳項目，除了灣仔、南區、北區、沙田未有撥款，各區花費數十萬至約100萬元。

民署稱活動主題形式多樣

國慶國教活動符「重要政策」

民政事務總署回覆查詢表示，獲資助活動的主題和形式多樣化，而慶回歸、國慶及國民教育相關活動與政府維護國家主權、宣揚愛國主義的「重要政策」相符，屬社區參與計劃涵蓋範圍，活動參與市民眾多，可營造良好社會氛圍，讓社區長期和持續受惠。

立法會議員狄志遠認為社區參與計劃向國民教育及國安等活動傾斜，性質較單一，舉例用逾千萬元懸掛國旗及橫額等，市民難直接受惠。他說這類活動已有其他資助，不宜壓縮其他社區活動資源。他稱不少社福機構已放棄申請計劃，因了解到當局優先資助愛國主題及國安活動，即使成功申請，資助額也較低。他認為計劃初衷應主力服務弱勢社群、長者、劏房戶等，冀日後資助對象更平衡。

陳勇認同增針對少數族裔等活動

民建聯立法會議員陳勇認為，推動國安與國民教育不能單靠個別部門，需透過民政處和社區團體在地區推動補足，資助額不算多。對於撥款側重文娛康樂活動，他認為需有趣味才能鼓勵市民參加，「太過沉悶，時時都是研討會，很多街坊未必喜歡參加」，但認同可增加資助針對特定群組如少數族裔的活動。

中西區議員、香港島各界聯合會副理事長金玲稱，慶祝節慶無可厚非，「中國人最強調生日，國家的生日當然最值得慶祝」。她說各區情况不同，大型裝飾可成為打卡點，增加人流帶動經濟，市民同樣受惠。

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相關字詞﹕民政事務總署 社區參與計劃

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