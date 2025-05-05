明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

審計署：審視人手、系統等 將考慮AI應用因素

【明報專訊】今年《財政預算案》提出，審計署將為政府部門及公營機構的高層管理人員舉辦工作坊，強化其對審慎理財和善用公帑的觀念及實踐。審計署長林智遠說仍在籌備工作坊，料有望今年第三或四季推出，對象包括所有受政府資助機構、政府部門及公營機構。他又說會繼續審視各部門及公營機構在國家安全方面工作，日後審計時會考慮人工智能（AI ）及科技應用等因素，例如部門人手、系統等是否可應用AI或科技。

「善用公帑」工作坊最快下季推

林智遠昨日於無綫節目《講清講楚》表示，立法會剛通過《財政預算案》，加上審計署期望在工作坊上分享最新一份審計報告中，涉AI及相關科技的案例，故要先待立法會完成討論最新一份審計報告，才會推出工作坊。至於有否對參加工作坊人數設關鍵績效指標（KPI），林稱署方期望全部有興趣的人均可參與，相信在科技協助下可以應對眾多參加者。

近期審計報告有提及部分公營機構在維護國家安全方面有所不足，林智遠說，新法例實施後要給予各部門一定時間的適應期，當發現錯漏後就應盡快改正，認為現時相關情况一直在改善，署方日後亦會繼續審視各部門及公營機構在國家安全方面的工作。

他又說，最新的審計報告亦有檢視各部門是否有運用AI、應用科技等，認為有關工具有助政務及民生工作，「如果又快、又好、又慳，為何我們不使用呢？」審計創科項目方面，他認為創投項目要不斷嘗試，亦未必一定成功，明白市民很緊張如何使用每一分一毫，強調審計署亦很重視，但認為要給予創投項目一定時間發展。

研應用政府AI模型 助撰寫審計報告

另外，林智遠透露，審計署開始使用AI，並已設專門小組研究如何應用政府開發的AI模型，日後甚或用作撰寫審計報告，不排除將來可發表更多衡工量值報告，深入程度亦可提高。他同時強調會保障審計工作的獨立及機密。

相關字詞﹕林智遠 審計署 審計報告 國家安全 財政預算案 人工智能

上 / 下一篇新聞