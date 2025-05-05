審計署：審視人手、系統等 將考慮AI應用因素

「善用公帑」工作坊最快下季推

林智遠昨日於無綫節目《講清講楚》表示，立法會剛通過《財政預算案》，加上審計署期望在工作坊上分享最新一份審計報告中，涉AI及相關科技的案例，故要先待立法會完成討論最新一份審計報告，才會推出工作坊。至於有否對參加工作坊人數設關鍵績效指標（KPI），林稱署方期望全部有興趣的人均可參與，相信在科技協助下可以應對眾多參加者。

近期審計報告有提及部分公營機構在維護國家安全方面有所不足，林智遠說，新法例實施後要給予各部門一定時間的適應期，當發現錯漏後就應盡快改正，認為現時相關情况一直在改善，署方日後亦會繼續審視各部門及公營機構在國家安全方面的工作。

他又說，最新的審計報告亦有檢視各部門是否有運用AI、應用科技等，認為有關工具有助政務及民生工作，「如果又快、又好、又慳，為何我們不使用呢？」審計創科項目方面，他認為創投項目要不斷嘗試，亦未必一定成功，明白市民很緊張如何使用每一分一毫，強調審計署亦很重視，但認為要給予創投項目一定時間發展。

研應用政府AI模型 助撰寫審計報告

另外，林智遠透露，審計署開始使用AI，並已設專門小組研究如何應用政府開發的AI模型，日後甚或用作撰寫審計報告，不排除將來可發表更多衡工量值報告，深入程度亦可提高。他同時強調會保障審計工作的獨立及機密。