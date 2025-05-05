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港聞

港聞二

海外客來港多選生態遊 環團指政府乏保育政策

【明報專訊】政府正推動無處不旅遊，有商會調查發現，逾四成受訪海外旅客首選生態觀光，以西貢為首選目的地；相反受訪港人推薦給旅客的首選為美食購物玩樂，佔26.9%。商會稱，調查反映旅客的旅遊取向已由傳統「食買玩」轉以生態旅遊為主，認為遊旅業界設計旅遊產品時應有所調整。另有環團指出，政府沒就發展生態旅遊制訂相關政策，形容情况極不理想，倡當局制定全面生態旅遊政策，包括研究需否限制人流。

國際青年商會中國香港總會今年3月至4月上旬進行「香港無處不旅遊」問卷調查，收集836名港人及410名來自35個國家及地區人士意見。調查顯示，41.3%海外人士首選生態觀光類別，其次分別有18.1%及15.6%選擇歷史古蹟及藝術文化；揀選的首3個生態景點依次為西貢、大澳及四徑，分別佔77.3%、68.2%及40.9%，與港人推薦的生態景點相若。

兩成揀景點因自然風光吸引 其次歷史文化

至於海外遊客揀選景點的原因，首位是被香港自然風光吸引，佔19.4%，其次為歷史文化價值及交通便利，分別佔16.3%及15.4%。商會認為，結果反映香港在該三方面正好具備顯著優勢，本港各景點非常接近並容易到達，遊客可在較短時間內穿梭景點，迎合「玩到盡」心態，對自由行旅客尤具吸引力，認為香港應大力推廣本港旅遊具交通便利的優勢。

對於旅客出行模式轉為深度遊，綠恒生態旅遊有限公司總經理謝宇德認為，香港生態旅遊最迫切需要並非僅是打造景點或基礎設施，而是從教育及培訓等層面進行思考和創新。他指生態旅遊的核心概念是保育及可承載力，重要原則為「盡量低衝擊」，若某景點太擠擁或對自然環境壓力太大，作為負責任的業界會引導遊客遵守接觸自然環境的守則，或會停止有關旅行產品。他認為政府及業界應不斷留意生態旅遊景點盛載力數據變化，有需要可在景點實施限額措施。

倡研承載力做環評 保永續發展

綠色和平指出，政府並沒制訂生態旅遊相關政策，批評當局現時在發現問題時就「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，憂在沒有相關政策下盲目發展生態旅遊，會令環境長期承受巨大人流壓力，長遠或會令生態受到不可逆轉的破壞，建議當局在全港生態旅遊熱點，以及在計劃發展生態旅遊的景點做全面生態基線調查、承載力研究及大範圍環評，再按結果制定政策，包括研究需否限制人流，以確保生態旅遊可永續發展。

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