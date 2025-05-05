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五一黃金周4天82.5萬內地客 疫後新高 連假港人湧內地 家庭即興北上逛街留宿

【明報專訊】內地五一黃金周今日結束，期內訪港的內地旅客再破疫後紀錄。入境事務處表示，昨日截至晚上9時，經各口岸訪港的內地旅客有逾14.3萬人次。換言之，黃金周首日起計的4天，內地旅客已達至少82.5萬人次，已較去年5天黃金周增7.7%。本港今日迎來佛誕假期，在連假效應下，昨出境的香港居民有逾39.3萬人次，其中逾37.1萬人次經海、陸管制站前往內地或澳門。有港人家庭即興北上度假，昨晚留在深圳過夜。

上周四展開的五一黃金周踏入尾聲，內地旅客人次逐步回落。入境處稱，昨日截至晚上9時，各管制站錄得近44.2萬人次入境，其中逾14.3萬屬內地旅客。倘從黃金周首日起計，截至昨夜的訪港內地旅客累計有逾82.5萬人次，較去年整個黃金周約76.6萬人次增加7.7％，連續兩年創疫後新高。

人次超去年整個黃金周7.7%

今天佛誕連同過去周末，本港「打工仔」正享連續3天的長周末假期，不少港人續北上消費。入境處稱，昨截至晚上9時，各管制站錄得近59.2萬人次出境，其中逾39.3萬屬香港居民，略少於前日。撇除經機場離境的逾2.2萬人次，其餘逾37.1萬（佔94.4％）皆經海、陸管制站前往內地或澳門。

多個管制站現北上人潮，其中落馬洲支線管制站（即福田口岸）有大批港人輪候過關。屯門居民王先生一家三口昨即興北上逛街，並花約600元租住酒店一晚，稱香港已「玩到無嘢好玩」，加上小孩今天放假，遂決定在深圳過夜。市民蔡先生一行4人則即日來回深圳，稱深圳毗鄰香港，適合短假期偕長輩到訪，全日消費約1000元。

北上市民：香港玩到無嘢好玩

運輸署預料，今日將有較多跨境旅客使用各陸路管制站回港，估計返港高峰時間的公共運輸需求會較高，乘客候車時間亦會較長，而往來內地及澳門的跨境私家車亦會顯著增加。署方稱已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求，並呼籲旅客預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。

運輸署提醒，市民可經由署方應用程式「香港出行易」，或「港珠澳大橋珠海口岸」、「珠海發布」及「港珠澳大橋統一信息發布平台」微信公眾號，查閱大橋香港、珠海口岸的通關情况及出入境高峰時段預測。

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