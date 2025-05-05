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港聞

港聞二

升旗禮紀念五四106周年

【明報專訊】今年是五四運動106周年，亦是抗日戰爭勝利80周年，由政府資助、香港各界青少年活動委員會主辦的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年金紫荊廣場五四升旗禮」昨晨舉行。政務司長陳國基、中聯辦副主任劉光源、外交部駐港公署副特派員潘雲東，及3名東江縱隊港九獨立大隊老兵到場觀禮，亦有1200名青少年制服團隊成員及中小學生參與。

民青局及民間團體也舉行活動響應。大埔區青年發展及公民教育委員會昨日於區內舉行「五四青年節演講比賽」決賽，由學生生動演繹五四運動愛國青年故事、科研發展等題目。有團體亦在沙田一商場辦青年音樂節，由青年樂團演出。

陳國基昨日於社交平台以「追逐夢想  豐盛人生」為題發文，他說對於國家、對於香港社會來說，青年是希望、是未來，強調政府一向重視青年發展，重點工作包括正向引導青年、給予他們上流機會，並從「學業、就業、創業及置業」發力，包括提供青年宿舍、資助計劃、創業聯盟等，用新思維、新做法回應年輕人的期望和訴求。

陳國基：凝聚國人百年夢想

陳國基又說，一代人有一代人的夢想，當今儘管世界變亂交織，但國家正在實現中國夢的道路上奮力前行，又稱中國夢「凝聚了國人的百年夢想，也是每一個香港人與有榮焉的時代偉業」。他認為，有中國夢的龐大機遇，亦有政府多方面支持，香港青年在追逐人生夢想有得天獨厚的優勢，希望每名青年繼續以智慧編織夢想，以意志堅持夢想，以行動實現夢想。

相關字詞﹕陳國基 升旗儀式 五四運動

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