智庫倡允抵押政府補貼借貸 助灣區初創港企紓財困

倡補貼創投虧損鼓勵融資

基金會研究團隊走訪了大灣區6個內地城市，包括廣州、深圳、佛山、東莞、肇慶和惠州中13粵港青年創新創業基地，並與當地創業者等95名持份者深入訪談，分析香港青年大灣區內地城市創業的實際情况。報告在資源對接、孵化能力及可持續性方面，提出10項建議。

孵化能力方面，研究團隊建議透過預期能獲得的政府補貼和獎勵做抵押或擔保，來獲取銀行貸款，紓緩現金流不足的問題。另建立針對香港青年初創企業的「天使投資風險補償制度」，補貼創投機構就投資創企產生的三至六成損失，使初創更容易獲第三方投資。

至於資源對接上，團隊建議可協助內地創業基地在港宣傳，並簡化企業跨境入駐的部分流程、政府作為採購方邀請供應商合作研發，可給予失敗者成本補償，為企業分擔研發風險。另可訂立雙創基地標準，如場地設施、服務種類等，並給予獲標準認定的基地一筆過獎勵。

香港再出發大聯盟總主任、港區全國人大代表黃冰芬表示，希望10項切實建議進一步完善政策，指出香港融入國家發展非口號。團結香港基金副研究總監郭凱傑則稱，調研報告提出政策建議，旨在通過制度創新與資源整合，為香港青年提供更有力的創業支持。