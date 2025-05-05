灣區熱搜：產業園谷中醫藥 實驗室研AI診療模型

入駐澳企盼藉政策便利攻葡語區

澳門龜鹿寶創始人李帝斌去年亦入駐產業園設廠房生產龜苓膏，進駐橫琴除了產業園有租金減免等政策令成本大降，「澳門設廠至少增加30%」，且能取得官方認可的「澳門監造」認證，提升公信力，藉此開拓東南亞及葡語系國家市場。

同在橫琴的中醫藥廣東省實驗室則為中醫藥產業提供科技支援，實驗室第一期已於去年11月啟用。中國工程院士、中醫藥廣東省實驗室主任劉良指出，中醫藥已非傳統意義上的單一學科，而是融合信息技術、數據科學、生命科學等多學科的「整合型科學」，AI則是整合的關鍵工具。他舉例，中醫講究「望聞問切」，只能依賴醫生主觀經驗，但借助AI可全面採集病徵、用藥等數據，通過綜合分析令臨牀判斷更精準。實驗室現已搭建「中醫藥+AI」研究團隊，開發以中醫大模型為核心的智能診療系統，包括整合逾千億字符的古籍文本與臨牀數據，涵蓋中醫、西醫與藥物相互作用分析的資料，協助醫生制定治療方案。

劉良認為，「中醫藥+AI」也為港澳參與內地中醫藥科技創新帶來契機，橫琴的政策優勢推動產業項目發展，香港在吸引國際人才、技術管理、金融有優勢，兩地可在人才培養、科研項目和中醫藥產品走向國際有合作潛力，實驗室亦與港大、中大、科大及浸大有交流，「希望將來會有港企參與到中醫藥科技產品的投資和項目合作」。