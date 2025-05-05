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灣區熱搜：港企助珠海管低空 「遣返」偷渡無人機 連接港澳系統 三地協同免跨境斷線

【明報專訊】由中國記協聯合香港新聞聯、澳門記協、廣東省記協共同組織的「同心築夢．共謀發展」粵港澳媒體灣區行第三場聯合採訪活動早前結束，共走訪珠海、深圳及惠州了解這3市最新發展。本版將一連3日，分別探討珠海怎樣推動低空經濟及中醫藥產業、深圳作為科技城市如何孕育創科新生代，以及惠州怎麼利用天然資源及產業優勢壯大經濟。

（灣區發展系列‧上）

特區政府上月公布低空經濟「監管沙盒」首批試點項目，積極追趕內地步伐。推動更多應用領域的同時，如何管理低空保障安全也相當重要，去年6月成立的珠海低空管理服務運營指揮中心，由港企上和科技負責運營全國首套低空監管平台，並接入港澳管理系統，能做到港珠澳三地即時低空協同管理，並透過最新反制技術令違規的無人機「從哪來回哪去」。

明報記者 陳子凌

上和科技2019年開始進軍大灣區低空建設領域，專門從事系統研發、低空航路規劃、起降點機場建設、產品開發及投放業務，其研製的低空管控及服務系統，是內地首套針對低空領域無人機飛行管理的平台，去年6月在珠海低空管理服務運營指揮中心正式投用。

實時監視、運算空域 可生成臨時航道

「去年10月已推出2.0版，3.0版計劃最快6月推出。」珠海上和科技投資有限公司董事長康俊珺（圖）道。該系統除採用公司研製的監視雷達，也接入北斗衛星系統，具備動態實時監視、低空空域數據運算、航路規劃、安全區計算、航空器「安全盒」、禁飛區入侵警告、氣象預報、飛行活動申請提交、審批及監視等功能。其基本原理就跟陸路交通指揮系統一樣，確保低空領域內無人機及有人機的飛行安全及順暢。

康俊珺表示，系統有三大創新點，一是除了設定固定航道，亦可生成臨時航道，有助無人機送外賣之類的隨機訂單更靈活派送。其次是解決無人機安全問題，系統對空域採用網格（將一個區域分成一個個格子）化管理，當發現有不在紀錄的無人機，警告無效便會採取應對手段。「過去可能是直接擊落或發送假信號誘飛至指定地點降落，但擊落會有墜機砸人風險，發信號亦可能會干擾其他飛機。」康俊珺說，系統現時採用反制技術，可「接管」違規無人機，讓其「從哪裏來就飛回哪裏去」，因為隨着無人機在鬧市飛行日益普及，驅離方式的軟性手段會更適用。她又稱，系統曾發現的那些沒有飛行資質、未申請或未通過空域使用報批的無人機，除了無意誤入，也有疑似用來走私，「我們沒有調查及執法權，所有違飛紀錄都會轉至相關執法部門處理」。

稱珠港多島環境相近 可作發展參考

系統的第三個特點是已接入公司於香港和澳門的管理系統，一個系統便可管控港珠澳三市低空空域，並不會因為跨境而「掉線」。康俊珺說，選擇將資源和管理中心投放在珠海，一來珠海在低空經濟發展屬領先城市之一；二來珠海與香港「既有城市，也有很多島嶼」，無人機應用環境相近，可作為香港低空發展的參考；三來珠海很多空域與香港飛航情報區重疊，有利於跨境管控成效。

上和科技現時與美團、順豐等平台合作，在應急配送、城市巡邏等應用情况測試系統調度能力，由於不同城市低空環境各異，管控系統側重點也會有別，「澳門有島嶼巡邏需要；香港高樓密集、要應對颱風強風等極端天氣，系統必須具備高度穩定性和靈活性」。公司亦正與香港民航處及政府相關部門持續溝通，爭取將系統引入香港。

系統爭取引入港 盼統一灣區標準

康俊珺認為，香港在空域管理上擁有世界級標準，有條件打造國際低空經濟示範城市，但制度設計與空間使用規劃令無人機的實際應用範圍受局限。反之，內地低空管理起步比歐美更早，技術路徑亦更成熟，例如珠海的空域開放程度便很高，為技術試驗和融合提供良好條件，只要港珠澳三地先行先試，做好低空管控的「樣板」，吸引更多城市加入跟進，便有望推動整個大灣區建立統一標準與應用網絡。

「我們在珠海的部署，就是為大灣區未來在低空經濟的協同運行打好基礎。」康俊珺不諱言，跨境管控從技術上已可行，關鍵是港澳與內地在相關政策、法律法規等方面的制定及銜接仍要研究解決，例如無人機發牌制度，只要制度能銜接，低空管控會更高效。

相關字詞﹕灣區發展系列 無人機 低空經濟 香港 澳門 珠海 大灣區 灣區熱搜

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