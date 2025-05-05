海關檢15公斤太空油原料 可製4.5萬煙彈

偽製麵粉 值1400萬 拘裝修工

海關毒品調查科調查主任連翹鋒表示，關員前日下午在荃灣展開反毒品行動，於街頭截查一名男子，在其行李篋內搜出15包物品，包裝袋標示為「麵粉」，每包再有一個透明膠袋包裹。關員仔細檢查，發現包裝袋有明顯再封口痕迹，表面亦依附小量白色粉末，其後經拉曼光譜儀測試後，證實內藏太空油原材料依托咪酯，遂以涉嫌販毒拘捕該名46歲、報稱為裝修工人的男子。檢獲的依托咪酯粉末共重15公斤，估計市值約1400萬元。

關員其後將被捕男子押回牛頭角寓所搜查，在單位檢獲小量懷疑依托咪酯及一批毒品吸食工具。涉案男子已被落案起訴一項「販運危險藥物」罪、一項「管有危險藥物」罪及一項「管有毒品吸食器具」罪，案件明日在西九龍裁判法院提堂。海關初步估計檢獲的15公斤依托咪酯可製造約4.5萬粒太空油煙彈。據悉，被捕男子主要負責分銷，毒品來源及流向仍待調查。海關表示會繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊太空油。