無人機放煙火 數碼港試飛場測試 另有公司試全景直播 觀眾自選角度賞盛事

明報記者 孫澤芳

入選沙盒 冀擴飛行高度上限

愈來愈多機構利用無人機表演作宣傳，無人機表演公司「翱驊創意（OWOWWW Creative）」早前入選沙盒，其總經理黃凱欣稱，申請沙盒主要測試無人機在不同高度，以及在暴雨、高風速、電離層干擾等惡劣天氣下的飛行表現，盼藉此找出安全系數，增加大眾對無人機信心。她說，現時民航處規定無人機飛行高度不得超過90米，但內地團隊曾安全地飛至過百米高，是次沙盒將驗證能否提高飛行高度上限，助政府制定政策，「看看可否進取點，為無人機表演帶來更多變化」。

黃稱，內地現時亦常用無人機放煙火，甚至做激光匯演，曾有無人機同時掛載10枚煙火，後台會控制發放時間和方向，故煙火不會燒着無人機。她計劃在本港先測試掛載3枚煙火，並增加同時起飛的無人機數量，令圖案設計有更多可能性；現時本地紀錄為約3000架無人機同時飛行，目標追上內地紀錄逾9000架。

有無人機公司則計劃建立無人機航拍直播系統，直播本港盛事至世界各地。「5代新多媒體」 行政總裁陳家輝稱，旗下5G無人機直播系統在前年國慶煙花匯演首次應用，是次參加沙盒盼改進直播效果，將測試配備360度鏡頭的無人機做全景直播，觀眾可在手機自選觀賞角度，「前後左右上下都睇到， 除睇表演，亦可一覽維港附近景色」。公司3月底已在啟德體育園七欖煙火匯演試行360度直播，陳稱沙盒測試期間會再改良全景鏡頭及構建專屬直播線路，加強穩定。

試飛場可供日後載人機型測試

兩公司將在數碼港海濱公園附近兩個無人機升降場做測試，場地直徑10米，可供機身尺寸不超過6.6米、重量不逾700公斤的無人機使用，包括將來可載人的機型。陳家輝稱，過往若要在維港安排大量無人機起飛，需向多個政府部門申請，公司早前試租用躉船作流動海上基站，令起飛地點更具彈性，未來盡量用躉船，而數碼港試飛場臨海，正符合需求。黃凱欣則稱，未來一個月開始測試，數碼港試飛場遠離人群，有助控制意外安全風險。

數碼港：彈性安排免爭場 擴建設施助測試

數碼港技術工程部高級經理林永強稱，升降場去年落成，數碼港附近並非禁飛區，亦無高樓，有助減低無線電干擾，方便無人機升降及策劃航道，加上位置臨海，方便前往預計常用無人機的離島地區。 他說將有五、六間入選沙盒的公司在數碼港測試。對於會否「爭場」，他說各公司僅測試蒐集數據，料不會頻密使用；雖一般每次僅供一機升降，但如需測試群演，亦可彈性安排。

林續說，升降場附近的數碼港第五期目標今年底完工，屆時將設人工智能超算中心支援各單位操作無人機，升降場亦加建設施便利無人機充電。他透露，數碼港亦正與天文台合作，未來兩三個月在場地加裝氣象儀，另正與供應商商討增強附近一帶信號，協助無人機測試。