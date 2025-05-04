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控煙十招不涵「火車頭」 醫衛局：未放棄監管

【明報專訊】政府提出立法推動控煙十招，醫務衛生局副秘書長李力綱昨日（3日）在港台《星期六問責》表示，控煙公眾諮詢提出規管俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙者，今次修例雖未觸及，但他稱當局沒有放棄繼續探討監管，惟需時研究法律定義，會先以大範圍禁煙區措施建造無煙小社區。李又說不會放寬業界售賣水煙。

李力綱強調，政府並非與煙民對立，吸煙唯一贏家是煙草商，指煙民輸掉自己及家人健康。被問到有否計劃立法規管「火車頭」，李說當局無放棄研究，可能屬於中期措施，會先以大範圍禁煙區應對，可按不同地區訴求，或劃分數條街或行人專區範圍等建設無煙小社區。

不放寬水煙 免與控煙背馳

早前有酒吧業界擔心禁賣水煙可能會影響生意，令更多客人北上消費，倡議容許已登記酒吧售賣水煙，李力綱指出，現行法例已限制售賣、推廣水煙，水煙與一般商品有別，各行各業最重要守法。另外，他在NOW TV節目《大鳴大放》表示，水煙不會有特別寬鬆的處理辦法，推廣水煙或吸煙文化已明顯和政府一向做法背道而馳。

擬議控煙措施包括禁止排隊輪候公共交通工具時吸煙，被問及下雨時市民在大廈簷蓬下等巴士，不形成排隊，吸煙是否仍屬違法，李力綱表示今次修例可能不涵蓋上述場景，但強調禁止排隊輪候公共交通工具吸煙是一大突破，盼可建立控煙文化，讓煙民明白要遵守規矩，相信他們明白人多及候車時，最好不要吸煙。

政府擬今年第三季推出完稅煙標籤制度先導計劃，海關助理關長黃浩然在港台節目說，目前多於一間煙廠願意參加。

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