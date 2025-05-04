明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

研規範籃球博彩 麥美娟：助杜絕賭輸身家

【明報專訊】政府就規範籃球博彩公眾諮詢前日完結，民政及青年事務局長麥美娟表示，當局需時整理市民意見，細心研究內容，因應是否規範籃球博彩再決定下一步。她重申政府希望打擊非法博彩，冀博彩規範化有助杜絕市民「輸身家」。

麥美娟昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，政府一向不鼓勵賭博，但正如財政司長陳茂波在財政預算案提到，近年非法籃球博彩活動非常猖獗，故需要思考應否規範化。她稱，參與非法博彩人數持續增加，由往年十多萬增至幾十萬，加上科技應用，令非法賭博活動愈來愈多，警方有新技術應對打擊，但認為目前是時候研究多管齊下。她稱有需要研究規範籃球賭博，料將有逾千億元非法賭博資金可導向合法賭博渠道，也有助杜絕市民借錢賭博「輸身家」，當局亦會繼續加強執法及教育，打擊非法賭博。

麥又說籃球博彩將參考足球博彩，例如限制參與賭博者年齡、不能貸款賭博等；並指目前很少年輕人參與合法賭博活動，百分比保持低位。

至於最快下月推出的「聯廈聯管」試驗計劃，改善舊樓及單幢樓宇的管理，麥美娟表示當局將在幾個地區推行，而最重要是業主願意參與。

最快下月試聯廈聯管

盼業主自覺管理樓宇

麥續稱，計劃協助單幢樓戶數少、樓齡高的樓宇業主，可支付少於以往的管理費，聘請專業人士管理樓宇，否則若變成危樓時會貶值。她稱收到部分法團查詢何時推出試驗計劃，最大困難是同一樓宇業主持不同意見。她表示當局冀透過關愛隊、區議員等推廣，讓更多業主自覺做好樓宇管理。

相關字詞﹕民政及青年事務局 麥美娟 籃球博彩

上 / 下一篇新聞