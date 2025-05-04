研規範籃球博彩 麥美娟：助杜絕賭輸身家

麥美娟昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，政府一向不鼓勵賭博，但正如財政司長陳茂波在財政預算案提到，近年非法籃球博彩活動非常猖獗，故需要思考應否規範化。她稱，參與非法博彩人數持續增加，由往年十多萬增至幾十萬，加上科技應用，令非法賭博活動愈來愈多，警方有新技術應對打擊，但認為目前是時候研究多管齊下。她稱有需要研究規範籃球賭博，料將有逾千億元非法賭博資金可導向合法賭博渠道，也有助杜絕市民借錢賭博「輸身家」，當局亦會繼續加強執法及教育，打擊非法賭博。

麥又說籃球博彩將參考足球博彩，例如限制參與賭博者年齡、不能貸款賭博等；並指目前很少年輕人參與合法賭博活動，百分比保持低位。

至於最快下月推出的「聯廈聯管」試驗計劃，改善舊樓及單幢樓宇的管理，麥美娟表示當局將在幾個地區推行，而最重要是業主願意參與。

最快下月試聯廈聯管

盼業主自覺管理樓宇

麥續稱，計劃協助單幢樓戶數少、樓齡高的樓宇業主，可支付少於以往的管理費，聘請專業人士管理樓宇，否則若變成危樓時會貶值。她稱收到部分法團查詢何時推出試驗計劃，最大困難是同一樓宇業主持不同意見。她表示當局冀透過關愛隊、區議員等推廣，讓更多業主自覺做好樓宇管理。