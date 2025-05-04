美徵內地香港同關稅 林定國：圖模糊一國兩制

林定國昨出席商台《政經星期六》時，形容美國向本港加徵關稅「本身就是一件錯誤的事情」，認為一定違反世貿相關國際法準則，值得政府正視。他表示當其他國家不守規矩時，本港更需保持一國兩制的特點和優勢，包括《基本法》列明本港作為不設關稅的自由港；實施自由貿易政策，不論有形或無形資產均自由流通；而本港亦是獨立關稅區，能以「中國香港」名義參與國際貿易組織。

向世貿申訴 不反徵關稅

至於政府決定向世貿申訴，林定國強調，本港應對時需要維持自由港地位，穩守本港的核心價值，並以法律手段應對；並非別人打我們兩拳，便「以暴易暴」，本港不可能向對方反徵關稅，「其他國家做錯事，我們沒理由要跟他瘋狂」。

香港出口信用保險局上月推出數項支援措施，包括減低新興市場保費率，與傳統主要市場劃一收費，幫助出口商開拓東盟市場。林定國稱，政府面對關稅戰，需要協助可能受影響業界過渡不明朗時期，分散風險及開拓新的市場等。

（關稅戰）